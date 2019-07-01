【狗癌症】抗癌路上有我！好兄弟擁截肢狗入睡　狗奴看了都流淚

這對金毛狗兄弟，從小便出雙入對，最喜歡一起遊山玩水，到哪裏都會擁抱合照。但最近狗哥哥因癌症，需要截去前肢。雖然牠們從此沒法雙手擁抱在一起，但牠們還是好兄弟，就算入睡也會相擁在一起。

我們是好兄弟！（instagram@wat.ki）

Kiko和Watson是IG界裏的網紅金毛兄弟，牠們已有80萬的追蹤者，每次放出相片，都有幾萬人讚好。由於牠們兩兄弟，經常會與主人一起遊山玩水，並留下美麗的照片，因此很受歡迎。

【點擊圖片看清楚，狗兄弟間的密契與感情是多深厚。失去了一隻前肢，完全沒影響到彼此感情。】

Kiko沒有了一隻手，但牠還是面帶笑容，勇敢過每一天。（instagram@wat.ki）

但最近8歲的Kiko，被確診患上骨肉瘤（即俗稱的骨癌），需要截去右前肢才能活命。家人雖然十分不捨，但仍希望狗狗能多活一段日子，於是讓狗狗接受治療，並希望與牠一起面對。

【點擊圖片，回顧牠們曾經一起經歷過的往事】

已忘記了，不知從哪天開始，Watson已習慣到用手擁抱著Kiko。（instagram@wat.ki）

+ 6 + 5 + 4

一個月後的重聚

由於工作關係，Kiko和Waston的主人Trav，已有一個多月沒有見面，就連Kiko動手術時也不在場。據IG裏的說明文字表示，影片是Kiko動手術後，首次與Trav重聚時的畫面。Kiko雖然失去前肢，但很快便適應下來，已可自由走動。當牠步出大門，搖著尾巴興奮地跑向私家車與主人見面時，牠那雀躍的心情，從尾巴的搖擺幅度已表露無遺。Kiko與Trav見面，發出吠叫聲，像是有無盡的說話要說。這個重逢的畫面，很是賺人熱淚。

手術後的Kiko失去右前肢，漂亮的金毛被剃去大半，手術縫線仍清楚可見，但牠還是笑臉迎人，身旁的好友Watson還是陪在身旁。Trav相信牠倆的感情是不會變的，牠們依舊相擁入睡，唯一不同的，是Kiko少了一隻手，沒法互相擁抱起來。

兄弟感情，可以大被同眠！（instagram@wat.ki）

幸好Kiko康復得很快，牠現在已會用三條腿走到主人身旁撒嬌。Trav表示，Kiko已算是老狗，縱然已截了肢，但癌細胞可能仍會擴散。但與其終日徨恐不安，不如活在當下，多抽時間陪伴狗狗，一起留下美好的回憶。網民看到Trav情深的留言，紛紛留言鼓勵。「要堅強活下去」、「不捨不棄的直摯友情」、「真是好兄弟，比人類還重感情」、「要好好與狗狗留下更多美好回憶，珍惜」、「活在當下，才會更懂愛惜狗狗」。