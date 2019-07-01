【救貓】人人跑樓梯逃生　貓奴冒死闖火海　心裏只想著一句說話

如果你養的貓咪身陷險境，你會奮不顧身去救牠嗎？ 近日在遼寧發生一宗大火，火勢迅速蔓延到各樓層。當所有人都往下逃生時，一名女子卻跑樓梯往上走，原來她家的貓咪被困在火海，她一心一意要救出貓咪逃生。

被大火困著的貓咪，幸好主人及時救出。（梨視頻）

事件發生在（6月24日）的晚上，遼寧瀋陽一間網吧突然發生大火，當時有人大喊「樓下起火了」，於是各樓層的人都匆匆往下逃生。當時貓奴王女士正在家中大廳，聽到著火消息時，便想落街了解情況。於是從6樓走樓梯，她從沒想過火勢會這麼大。

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大火蔓延得很快，令住戶措手不及。（梨視頻）

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她走到大街，回望大廈時，才發現整棟大樓都起火了。這時她才想起貓咪還在單位裏，於是不顧一切便折返回單位。據悉貓咪已伴隨她3年多了，作為貓奴，她當然處處為貓著想。她表示，「事發突然，當時沒考慮到自己安危。」

除了大廈起火外，更波及停泊在附近的三輛私家車。其中一名車主表示，當時他正和朋友在網吧裏，在聽到火警警報時才知起火。在走樓梯下來時，也沒有感到濃煙或看到火舌。直到離開大廈回望時，才發現火勢這麼大。幸好是次意外，貓咪只是受驚沒有受傷，而事件中無人命傷亡，起火原因仍在調查中。