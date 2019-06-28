【老虎仔周記】朕開金口講廣東話　成香港第一貓（有片有真相）

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Faith投，她分享了老虎仔開金口說話的背後秘密，果然是帝王，老虎仔表示：「江山美人，朕全都要！」

朕要江山，美人也要！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

朕要學廣東話，無非都係為咗一個原因……

上回提到，被兩奴才知道我識聽廣東話之後，佢哋要求就越來越高，仲要我學講嘢添......講什麼？朕先賣個關子。

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等朕先講另一個秘密比你地聽。

仲記唔記得我上次冒著大風雪，好夜都仲要出街。虎媽憑女人天生的直覺，竟然問咗我一句係咪約左女朋友，我緊係即刻答唔係啦！若果比佢哋知道我為咗個女人而同佢哋周旋咁耐，咁樣……朕，顏面何存呢！不過朕既然連江山也收服了，面對如此大風雪，朕又點會唔為紅顏掛心。不過，我倆都有共識係要低調啲。嗰日冒著大風雪，朕只要出去看看紅顏無事，我就放心回家。

每次出門都要講「唔該」，虎媽真係多規矩。（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

但係紅顏……唔知係唔係禍水，又或者佢愛朕愛得太深，有一日，朕正巡視江山，佢竟然忍唔住走來露台揾我。當時虎媽都不以為然，以為只是有隻全身黑色，四蹄踏雪的流浪貓搵嘢食，然後仲笑住同佢講：「你搵老虎仔呀？佢出咗去喎。」點知佢竟然答阿媽話：「係！」

又有一次，佢掛住我，走來我屋企搵我，仲要入埋我屋企四圍望。直至虎媽就話比佢知，我唔係度喎，咁先至掉頭走。從此，阿媽同老豆就開始有懷疑啦。

點知有一次我同佢拍拖散步經過屋企樓下，竟然咁啱比阿媽在露台晾衫睇到……今次真係斷正啦！

有求於人要講「唔該」

唉～從此多事啦！阿媽知道我呢個秘密之後，每次出街便會為難我，話我咁細個唔應該拍拖。佢無估到，其實朕已經打出一遍江山，並迷倒萬千貓女。但朕本性專一，只有一個女朋友。

每當我嚷著要出街時，阿媽唔止要我問准佢，仲要我講……唔該！

唉，以朕今時今日的江湖地位，竟然要朕學你哋人類嘅語言？朕又點會唔識呀 (虎媽真係無諗過貓會識講野)，只不過，咁樣有啲無面啫！唉，無辦法啦，當貓有所求時，都要貓死落地行。

朕，能屈能伸，講就講！不過唔好話我唔願意啦，仲要話小朋友要有禮貌！

好彩有片有真相，你哋就知我係一隻幾有禮貌嘅貓！朕，確是一隻善良而又有禮的皇者！

【除了識講唔該外，點擊圖片看老虎仔要出門的決心，也是無人能阻！】

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