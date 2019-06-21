【老虎仔周記】為出巡不惜頂阿媽咀　有片有真相

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Faith投，她分享了老虎仔一次不畏風雪，堅持要外出巡視江山的經過。

朕的江山當然要自己去守護！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

上回提到，阿媽同老豆唔知我識聽廣東話。不過因為要出街，這個秘密終於唔能夠再隱藏啦！你地一定以為我好似好多江湖大佬一樣，吹水唔抹咀，但我是「老虎仔」，並不是浪得虛名的。

【點擊圖片看老虎仔夜巡江山的決心】

老虎仔霸氣要外出，誰也不能阻！（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

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我自己有時都唔能夠理解，點解其他貓會唔識廣東話，難道上天只賦予朕這個能力？當兩奴才發現朕懂得廣東話之後，每逢朕要微服出巡，他們都會諸多刁難。難道你們認為朕要打一個江山，是這麼容易的嗎？

為了要外出，老虎仔只吃了一半飯就叫著要外出。（facebook@Andres Fabricio Argandoña Tapia）

講一下講保加利亞的冬天，經常都會有大風雪。但這種風雪，只會增強朕對保衛江山的信心，決不畏懼。只有人類才會懼怕這種普通不過的自然現象。 還記得有一次，虎爸虎媽早上如常出門口，打算開車返大學上堂，點知搵唔到架車。佢哋心想，唔通比人偷左？正當朕覺得他們大驚小怪之時，阿媽便用她的靚太 (師奶) 精明眼揾到，原來架車比厚厚積雪覆蓋住，變成白茫茫一舊野！

沒有人可阻止到我！（facebook@Andres Fabricio Argandoña Tapia）

冬，某夜，朕又要微服出巡了，我便一如既往，吩咐兩奴才開露台度門比我。點知換回阿媽一輪咀的質問， 又話出面大風大雪 (保加利亞的冬天落起雪來，不單止地上都鋪滿成呎厚的雪，因為大風，連露台也會積滿雪)，又問我唔怕凍咩 (因為室內會開暖氣，和外面溫度相差可達廿幾三十度)？又話好夜......煩！！！朕為著照顧江山的緣故，我都謙卑的一一對答，這等小小的風雪，難道能夠打撃朕看顧自己的江山的意志嗎？

有片有真相，我都已經連聲道出我的心聲，唔夜唔凍。點知阿媽仲要逼人太甚，話我出去玩(玩咪即係去巡視江山囉！），又話我約咗女朋友，仲要叫我問老豆，真係好煩！！為了江山的緣故，朕只有忍氣吞聲的去問老豆。果然，老豆還是比較明白事理，佢鐵漢柔情，看著我連聲喵功，當然批准，但佢都囑咐我不要去太久。好！我講得出做得到，答應咗你嘅事，我一定會做到。結果我只出去兩個小時便回家。

【除了這次出夜街事件外，其實老虎仔為了巡視牠的江山，就算落大雪也不怕】

黃金貓—勇者無懼。（facebook@老虎仔-保加利亞雪貓Little Tiger）

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阿媽呢～臨尾都要補多句，出面天冰天雪地。。。。

自從佢哋知道我識得講廣東話之後，要求竟然越來越高，佢竟然話小朋友要有禮貌......... 小朋友？！！佢要求我講啲乜嘢，下次話比大家知。

更多老虎仔的日常生活，可追蹤牠的fb專頁：老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria。

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