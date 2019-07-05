【老虎仔周記】撃退賊仔立大功　虎媽竟屈老虎仔搗亂？

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由老虎仔主人Faith投稿，她分享了老虎仔驅走入屋偷竊賊人的事件。估唔到老虎仔這麼本事，就連賊人也怕了牠！

我唔出聲唔好以為我係病貓。(fb@老虎仔- 保加利亞雪貓Little Tiger from Bulgaria)

上回提到，為了出街會佳人，唔係，佳貓，我死死地氣都要有啲禮貌講唔該，仲要比虎媽發現我唔止識聽，仲識講廣東話。

【點擊圖片看老虎仔如何驅走賊人】

老虎仔一出手，就將賊人驅走，成功守護家園。(fb@老虎仔- 保加利亞雪貓Little Tiger from Bulgaria)

+ 7 + 6 + 5

唉，正所謂，福無重至，禍不單行，連朕都鬥不過天，真是：日日夜夜福滿身，分分秒秒禍臨頭。

對朕來講，究竟咩事咁唏噓？

保加利亞治安很好？

瘀事梗係一陣先講。講番保加利亞的生活，一般來講，治安都好好，很少街頭搶劫或偷野，只係入屋爆格多如牛毛（吓，咁都叫做治安好？）。我偷聽到虎媽同虎爸講，剩計我哋住這一層，八間之中，六間都中招。佢哋諗住我哋間屋有我睇場，應該冇事～呱。

險被屈搗亂

有個星期日晚，佢哋去完教會崇拜（你地冇聽錯，呢度華人教會因為要遷就開餐館和市場的人，是在晚上崇拜的），一返到屋企，就見到地下滿佈雜物，亂成一團，露台的門又開咗。

虎媽仲同虎爸講，唔通老虎仔咁百厭，搗亂一輪，自己開門出去玩？我在露台聽到比佢哋咁屈機，忍不住立即跑回屋內同佢地講清楚。不過以佢哋嘅智慧，都係聽唔明我啲標準嘅廣東話。

佢哋入到房，發覺滿目瘡痍，才知道怪錯好貓。點算之下，佢哋發覺損失也不算嚴重，只是被偷走一部相機和五百蚊港紙（個賊應該都係又笨又老實）。但有樣野好攪笑，佢哋竟然發現個賊將一部傻瓜機掉在地上沒有拿走（你們沒聽錯，當時仍然有傻瓜機存在世上，哈哈）。

然後佢哋就分析出一個結論，就係話個賊好有品味，只偷大機，唔要傻瓜機！哼，佢哋又唔諗下，我平時恨不得成日出街，點解今次露台度門開咗，我仍然冇走到，仲要等佢哋回來後第一時間返返入屋？

讓朕娓娓道來事情緣由

個賊係趁朕熟睡時偷入屋，並大肆搜掠一番。若果唔係朕警覺高，突然扎醒，並且對賊人大聲喝罵和追出去，你哋部傻瓜機連同其他嘢，一早就……（負責筆錄的書記按：下刪一萬字佢自吹自擂的吹水嘢）。賊人看見如此威猛的大老虎追出去向他咆哮，都不禁拔足而逃，慌忙之際，遺下了一隻拖鞋在露台。

頭先我好唏噓咁話禍不單行，但其實柳暗花明又一村（唔係九龍塘果度）。虎爸虎媽因為這事要向鄰居求助，竟然因此和隔離鄰舍都熟咗，仲周不時同佢地一齊開車四圍玩。而我？我咁人見人愛，啲鄰居梗係愛屋及貓啦！

【點擊圖片看老虎仔為保江山，紓尊開金口講唔該】

「唔該」朕要出去呀！(fb@老虎仔- 保加利亞雪貓Little Tiger from Bulgaria)