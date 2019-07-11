巨型生物入侵　狗狗狂吠未能驅趕　主人竟開心與牠合照？

世界之大，真的無奇不有。這個獵奇的新聞，來自馬來西亞。 早前有網民在家大門，發現一隻巨大生物竟想爬到屋內，縱然家中狗狗狂吠，但生物仍無動於衷。不過，屋主卻開心地與這生物合照，並稱牠會讓自己「發大財」。

大蜥蜴正爬入自己的家，真的很驚嚇。（facebook@Long Cherng Yee）

這巨大蜥蜴來自馬來西亞柔佛州峇都巴轄（峇株），屋主注意到牠正欲入侵自己的家，並已攀附到圍欄上。一般人應該會急急報警求助，但他卻顯得非常開心，更拿出手機與巨蜥合照，因為牠認為這生物能為牠帶來好運。

【點擊圖片看這大蜥蜴如何在狗狗狂吠下，仍施施然闖入民居】

狗狗努力守護家園，但未有成效。（facebook@Long Cherng Yee）

據了解，大蜥蜴在東南亞地區有「帶財」的象徵，因此網民與巨蜥合照後便放到社交平台，更寫著「聽牠說是要來給我錢的」，希望大蜥蜴能讓他帶來橫財。這大蜥蜴從嘴巴到尾部計算的話，比一個成年人還要高。雖然遠看牠像是鱷魚，但其實牠只大型四腳蛇。

網民一夜成為紅人，當地傳媒也有報道。（facebook@Long Cherng Yee）

當地傳媒指7月4日時，有人致電警方求助，指有大型蜥蜴爬到屋裏。而當警員與消防到場驅趕時，大蜥蜴已逃到水溝裏，並失去蹤跡，而事件亦無人受傷。

【點擊圖片看其他巨型生物闖到民居時的驚嚇情景】

這生物霸佔了ATM，你敢在這裏拿錢嗎？（網上圖片）