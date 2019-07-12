快救我！浪貓困車底　成功救出全靠一件清潔法寶

流浪貓不時會鑽到車底休息，因此產生不少意外。所以大家在開車前，最好先敲敲車身，讓貓咪有時間離開。 近日美國肯塔基州有隻流浪小貓，在周三（7月10日）時被人發現困在車底裏，沒法自行逃生。幸好經維修員與消防的努力，終於拆下車架，成功救出小貓咪。現時貓咪已被收養，在新家庭裏過著幸福生活。

小貓咪被困車底，沒法自行逃出。（facebook@Midas of Frankfort）

美國肯塔基州的法蘭克福，在周三（7月10日）有車主駕車時聽到有怪異聲音傳出，於是落車查看，竟發現車底藏了一隻流浪小貓咪。當時車主已駕駛了2個多小時，行駛40多公里，但貓咪竟然完好無事，實在是一個奇蹟。

【點擊圖片看小貓咪被救出的過程，是藉著肥皂、汗水和祈禱的成果】

當把車子抬高，就可看到貓咪卡了在車底。（facebook@Midas of Frankfort）

有份參與救援工作的維修員在facebook裏表示，當時車主把車子駛到維修中心，表示有貓咪困在車底需要協助。維修員隨即聯絡了當地消防員，希望盡快將被困貓咪救出。由於貓咪被困在車底，副車架與離合器之間，因此沒法強行拉出來。

救出小貓咪後，更把fb圖像更換成與貓咪的合照。（facebook@Midas of Frankfort）

獲救是奇蹟

經維修員、消防員與車主商討後，決定拆除副車架，將貓咪救出。由於拆除時會產生不少巨響，維修員窩心地遮掩著小貓耳朵，以免牠被聲音嚇到。經過1小時多的努力，貓咪終於被救了出來。「我們團隊使用了肥皂，再加上汗水和祈禱，終於把小貓咪從車底救出，這實在是上帝的恩典。」

【點擊圖片看貓咪在新家的日常】

小貓咪在新家的照片，看來牠很幸福。（facebook@Midas of Frankfort）

貓咪救出後已送到獸醫診所檢查，獸醫表示貓咪約9星期大，健康情況良好，但體內沒有晶片。「我們已為小貓取名為Max Cady，並為牠找到新家庭了。小貓咪非常幸運，牠能獲救是奇蹟。我們團隊能參與其中實在是很榮幸。希望大家能把這故事分享開去，將Max Cady的冒險故事化成正能量，感染更多的人。」

【點擊圖片了解浪浪愛藏車底位置，以及應如何讓貓咪有時間離開】

流浪貓咪在車底取暖，最常見藏身在引擎、車輪及車底位置。無論是市區的路邊、室內室外的停車場，貓咪可以說是無孔不入，為的就是找個能暖身的地方。（VCG）