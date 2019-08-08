【狗行為】看見主人太興奮以尿迎人？學懂正確解決方法

大家最近有沒有看《嚮往的生活》？有個場景是何炅蹲下身招呼狗狗們過來，然後有一隻小奶狗跑過來撲到他懷裡，各種撒嬌。何炅還以為狗狗是向他示好，結果鏡頭回放，狗狗是跑到他跟前尿尿了，把大家樂得東倒西歪。雖然是挺可樂的，不過我們知道為什麼狗狗會在高興或興奮的時候尿尿嗎？

（jack brind／Unsplash）

對於還未成年的小狗，牠們可能會經常有這樣的行為，因為牠們的膀胱括約肌（幫助牠控制尿液的肌肉）還不太成熟，牠沒法很自如的控制住，有時候一興奮就忘記憋住，括約肌一鬆，自然就尿了。而隨著狗狗的膀胱括約肌和相關結構的增長和變強，牠們的控制力越來越好時，就會擺脫這樣的問題。

同時，有些狗狗會興奮得尿尿，在牠自己看來是對主人的一種順從，牠在向主人表明，在家庭地位中，牠是服從主人的；所以牠的姿勢通常可能是蹲伏著（讓牠自己看起來沒有什麼威脅），或者把背縮著，後仰耳朵；還有些狗狗還會把肚子翻過來給你看，以表明牠們是不構成威脅的。

（berkay gumustekin／Unsplash）

而無論你的狗狗是因為什麼原因這樣尿尿，如果我們不希望牠這種「不受控制」的尿尿到處都是，會讓家裡變得像一個「大廁所」一樣，那我們還是需要稍微控制下狗狗這樣的情況，做些調整。

當我們回家的時候，即便狗狗很熱情的撲過來，我們也不要回牠熱情的問候，讓牠保持冷靜。例如以前回家你會和牠一起興奮的大叫或者抱起狗狗，那麼下次你進門的時候，你可以看牠一眼，但是不要和牠一起高興的尖叫，也不要高聲說話，或者我們可以退回到外面，等狗狗平靜了再召喚牠。又或者我們直接走出門去，蹲在走廊上，靜靜的叫狗狗過來，當狗狗靠近我們時，讓牠坐下，然後給牠獎勵。這個過程，我們可以設計幾個狗狗可能完成的指令，然後趁機獎勵牠，這樣也會有效的分散狗狗的注意力，而不是會興奮的去尿尿。

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