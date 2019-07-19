【狗舔傷口】狗狗總是忍不住舔傷口　一切與求生有關...

在我還是一個小學生的時候，聽說過這麼一段話，狗狗在受傷以後會舔自己，因為牠的口水會有消毒的作用；而人類不能不隨便給狗狗舔到，不然會有狂犬病。當然，這樣的說法用來糊弄小孩還是可以的，畢竟孩子們都不會深究你給出的答案是否正確。 然而作為成年人的我們，是要把事情給探究清楚的。狗狗給自己舔舐傷口是一件好事嗎？如果不是因為我們認為的那樣，狗狗的口水有消毒效果，為什麼狗狗總是舔自己呢？我們一個一個地看看這些問題。

當狗狗受傷後舔自己，這是出於本能的治療方法，但效果並不明顯。（IG@nanathegirl____）

狗狗舔舐自己是一件好事嗎？

早在1990年，就有動物學家進行了相應的實驗，研究表明，在狗狗的口水噹中存在著一些可以抑制細菌生長的物質。但是這種物質只對僅有的幾種細菌產生作用，並且這種作用十分輕微，所以說，狗狗的口水對於狗狗傷口的消毒殺菌並不產生作用。對於流浪在外的狗狗而言，舔舐傷口有且僅有一個作用，那就是清洗傷口。很不幸的是，這個作用已經被人類用酒精代替了。

狗狗舔舐自己會起反作用嗎？

會的，首先第一點，狗狗的舌頭上面天然就附帶著許多的細菌，這些細菌很有可能會在舔舐的時候，蹭在傷口上面。最終導致狗狗的傷口出現感染的問題。第二個問題就是，狗狗舔舐傷口的行為雖然不是十分粗暴，但是對於傷口來說，已經足夠引起傷口的再次撕裂。同時，長時間重複地舔舐同一個地方，會導致狗狗的皮膚受傷，出現新的傷口。

如果有更好的清潔方法，當然便不應該狗狗舔自己傷口。（IG@jimmy_candle）

狗狗為什麼總是會舔自己？

這得跟狗狗在野外生存的環境說起，在野外生存的狗狗們沒有主人為牠支付的醫療服務。想要處理傷口只能依賴自己。雖然狗狗的口腔上也有細菌，但是，用舌頭去清理傷口總比讓傷口帶著臟東西自然地腐爛化膿，和發炎要更好。這是狗狗在沒有更好的選擇時，最佳的選擇。因為只有選擇用舌頭清理傷口的狗狗活了下來，所以這種做法就成為了狗狗們最為常見的處理傷口的方式。

此外，狗狗舔舐自己的傷口會疼痛，狗狗自己也明白這樣的情況，就像人類明明知道傷口結痂了不能隨便去撓一樣，但實際上大部分的人還是會忍不住去用自己的手去撓一下一樣。狗狗也是如此，狗狗舔舐自己的傷口，除了因為忍不住以後，還會有一種心理安慰，我已經嘗試著處理它了，它現在應該會好一點了吧？

除了實際需要外，狗狗舔自己也是一種心理安慰。（IG@peguty）

當然，現在的寵物狗狗們在主人的庇護下，一旦出現問題，牠就能得到很好的現代醫療的服務。使用酒精和抗生素去處理傷口和皮膚病，怎麼看都比用原始的舌頭和口水要更為安全和健康。如果狗狗真的被迫用原始的方式來給自己處理傷口。那怎麼看，都是主人沒有好好養狗的問題了。畢竟主人還是要有伊麗莎白圈這種狗狗不喜歡，但卻十分好用的工具。

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