【貓咪撲克牌】J、Q、K畫得超傳神　貓奴：不捨得玩

喜歡貓咪的人，家裏許多擺設和周邊用品，都總是貓咪息息相關吧？ 這次要介紹的，是藝術家John Littleboy畫出的貓咪撲克。在他筆下的貓咪都很傳神，每張撲克造型不同，用這副牌來鋤大D，勝出的機會是否可大增呢？

使用貓咪撲克牌，勝算會否大增？（ARTIPHANY）

來自美國三蕃市的藝術家John Littleboy，他從2010年開始，已著手繪畫他喜歡的貓狗動物撲克牌。由於受到歡迎，所以他的作品可以在Artiphany裏購買得到。

這個是阿拉伯造型嗎？（ARTIPHANY）

【點擊圖片放大看，有網民說J、Q、K最有心思，未知你有沒有同感】

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有別於平日常見的撲克牌，John Littleboy替每張撲克牌都作出了設計，例如紅心A是貓咪在織毛毯，隨著牠努力編織，點數越多，毛毯也變大了。不過，最有趣還是J、Q、K這些牌。他把貓咪都變成了人形，一時變成國王，一時又變水手或妃嬪，實在想當有趣。

現在特價呢！有興趣的快去買。（ARTIPHANY）

整副撲克牌以簡約畫風為基礎，但每張貓咪造型不同，在你玩紙牌遊戲時，便多了一種視覺享受。現時撲克牌在做特價，只售12.5美元，喜歡的朋友可到網站留意。另外，除了貓咪外，他還有以狗狗為主題的撲克牌，同樣受愛狗之人追捧。

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主人認為我經常吠叫，所以我的技能就是Bark！（instagram@steph_parcus_wildpets）