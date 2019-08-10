【老狗】經常不認得主人？腦退化7個警號主人要注意

影帝黃渤最近拍了一部新的綜藝節目，名叫《忘不了餐廳》。這個綜藝節目並不像其他的綜藝節目一樣好笑好玩。反而是讓人看著就會覺得心酸。步入老年的人有不少都在遭受著阿爾茨海默病的影響，他們會忘記自己身邊的事情，看著他們艱辛地記住自己身邊一切的樣子，就會讓人感覺到心酸。

對於老年的狗狗來說也是這樣的。很多狗主人都會發現，自己家的狗狗在步入老年以後，都會莫名地朝著主人吠叫。沒有任何的原因，就像是忘了自己的主人是誰一樣。其實，牠們真的可能忘記了，因為狗狗，也是阿爾茨海默病，也就是日常所說的老年癡呆症的患者。所以牠們也有可能會在某天醒來以後，忘記了自己的主人。

阿爾茨海默病是一個複雜的過程，但毫無疑問的是，這個疾病會引起狗狗的腦部細胞退化，因此而引發各種各樣的症狀。然而更為困難的是，狗狗是不會講話的，在我們懷疑狗狗是否患上老年癡呆的時候，我們只能通過觀察來確定狗狗是否患上了阿爾茨海默病。患上阿爾茨海默病的狗狗，會出現記憶衰退，迷失方向，社交互動和睡眠的習慣發生改變等。

+ 2

老狗易患癡呆症

雖然並非是所有的狗狗都會患上老年癡呆症，但有74%的狗狗會受到阿爾茨海默病的影響，而其中只有很少的狗狗會出現明顯的症狀。對於14歲以上的狗狗來說，有40%出現了阿爾茨海默病的明顯症狀。如果狗狗患上了老年癡呆症，這個病會在六個月內迅速惡化，破壞狗狗的大腦。

在超過七歲的狗狗裡面，如果出現了：莫名的攻擊性、吠叫、分離焦慮、拆家、隨地大小便、白天嗜睡、恐懼噪音等跡象，就是在暗示著，你家狗狗很有可能也受到了這個難以解決的疾病的影響。如果狗狗的主人能夠在狗狗剛出現症狀的時候，進行干預性治療，那麼狗狗的病情可以得到很好的緩解。

當你家狗狗出現了認知能力下降的情況，那麼主人就要尋求寵物醫生的協助，改善狗狗的飲食。通過飲食來保護狗狗逐漸退化的認知能力。有時候，有些狗狗不是因為阿爾茨海默病而出現認知錯誤的情況，而是因為年老而自然出現的認知退化。這是一個十分現實的問題。希望狗狗的主人們不要因為狗狗的認知能力下滑而將牠們棄養，畢竟當初可是已經決定了要對牠們負責一輩子。

值得慶幸的時候，關於阿爾茨海默病的疫苗已經在初步研發的過程當中了。或許以後有老年癡呆的疫苗。但狗狗的，可能需要更長的時間。希望每一隻忠誠的狗狗，都不會受到病魔的困擾。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】