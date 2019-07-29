【狗心理】出事了！狗狗患分離焦慮狂吠　實用小技巧讓牠變乖

你出門幾分鐘拿個快遞，狗狗就開始不停叫，直到你回家；每天出門上班時，狗狗都要叫好久，乞求你不要走，但這吵到了鄰居還被投訴了。在現在冷漠的社會，一些主人養狗的時候，其實會享受這種被需要的感覺。下班有人衝出來迎接你，狗狗會邀請你一起玩玩具，狗狗經常趴在你腳邊，其實每個狗主人都很享受。但如果狗狗特別需要你，這就變成了一種心理疾病，叫分離焦慮。

分離焦慮和愛主人，還是有很明顯區別的！分離焦慮的狗狗，會在你離家之後非常緊張害怕，牠們可能會不停叫乞求你能回家，或者拆家，還有一些強迫性行為（追著尾巴跑、不停舔腳等） 。這些狗狗離開主人之後，就好像沒有了生活能力，類比我們比較熟悉的人，我把這類狗狗叫做巨嬰。

狗狗分離焦慮的原因

分離焦慮常見於幼犬身上。比如牠們剛到你家的時候，晚上可能會睡不著一直叫，除了害怕之後，還有離開狗媽媽後的分離焦慮。這時候主人的陪伴能減輕牠們的分離焦慮，但長期這樣下去，狗狗就會對你產生分離焦慮。主人過度寵溺狗狗，也很容易讓狗狗產生分離焦慮，因為牠們沒有學會獨立。狗狗時時刻刻被主人關注，主人會滿足牠們每一個要求。對於主人的離開牠不能接受時，就會開始耍脾氣。

幫狗狗擺脫分離焦慮，其實也不難！

對付分離焦慮，最好的辦法就是籠內訓練。正確的籠養不是「監獄」，愉快輕鬆的籠養會給狗狗帶來安全感。

籠內訓練是幫狗狗擺脫分離焦慮的好方法（點擊圖片）▼▼▼

當然如果你覺得不想讓狗狗呆在籠子裡，也可以這樣做，從非常短暫的離開開始，逐漸讓狗適應你離開家。一開始先摸出狗狗分離焦慮的界限，比如當你離開家1分鐘，狗狗就開始叫，那就先從30秒開始。離開30秒回來，如果狗狗表現得很平靜，就給個獎賞。這樣漸漸拉長時間，只要每次都在狗兒開始焦慮前回來，表現好就給獎勵。把握時間的節奏和訓練頻率很重要，剛開始的獨處時間，可以短到用秒計算。讓狗狗知道你出門之後是會回來的，這樣的訓練可能需要持續數週或數月，所以耐心很重要。

這些小技巧，有助於狗狗更快擺脫分離焦慮▼▼▼

一開始主人聽到狗狗分離焦慮的吠叫就放棄，狗狗這樣只會越來越嚴重。所以不要心軟，只要主人有足夠的耐心和正確的方法，教會狗狗單獨呆在家裡並不難。

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