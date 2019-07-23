【狗行為】絕育後狗狗仍用小便作標記　要解決唯有......

如果要問什麼問題能讓主人崩潰，那大概就是狗狗在發情時，會用自己的尿液做標記這件事吧。狗狗為了求偶而排泄出來的尿液，就連人類這種嗅覺不算靈敏的動物，都能聞出區別。因為牠的味道更為濃烈！ 然而更令人絕望的是，並不是所有的狗狗在絕育以後就不會出現這樣的問題。為什麼帶狗狗去絕育了，為什麼牠依舊會在家裡做標記？這並不是醫生沒有切乾淨的問題。我們今天就來聊聊，該如何解決這個問題。

狗狗為什麼會在家裡做標記？

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如何改正狗狗這樣的行為？

首先第一個方法就是帶狗狗去進行絕育，讓狗狗成為一隻「不完整」的狗狗。那麼狗狗就會因為沒有求偶的需要而不進行第一次標記行為。當然，如果狗狗已經有了這樣的習慣，我們就要更換一種方式，我們可以用牽繩帶著狗狗出門散步，這樣狗狗就不能在你不想要牠排便的地方進行排便，給狗狗確定一個地點，引導牠在那裡進行標記和排便。

當狗狗在規定的地點進行排便的時候，主人就給予狗狗獎勵。在接下來的幾天裡面，如果狗狗都可以在規定的地方裡面標記和排便，就給牠獎勵，讓牠養成習慣。

給狗狗確定一個地點，引導牠在那裡進行標記和排便。（Jeffrey F Lin/Unsplash）

如果你家狗狗在訓練過後依舊在家裡進行標記的話，主人就要尋求專業人士的幫忙。首先排除狗狗是否因為疾病才導致出現這樣的情況，例如泌尿系統的疾病，或者是狗狗在絕育手術後不久發情。如果狗狗是健康的，那證明你的訓練沒有成功，這個時候就需要專業的訓犬師來協助你進行訓練了。等到訓練成功以後，我們就不需要再擔心家裡會被狗狗的尿液弄髒弄臭了。

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