流浪幼貓感染爛面　愛心寵主照顧一個月變仙氣喵　網民：很有靈性

被愛後長相都變得不一樣了！台灣新竹一名網友陳曉妮日前救援一隻市場浪貓Ani，舌頭潰爛、身上長貓蘚，吃東西都會吐泡沫，全身髒兮兮兩眼無神，於是收編回家，定期看醫生，一個月後出現驚人的轉變。 Ani的病情復原，中分頭加上水潤的大眼，變成靈氣十足的仙女，萌萌抬頭討吃的模樣瞬間讓萬人暴動直呼，「真是撿到寶了！」

畫面中可以看到，Ani 1個月前的狀態，四肢感染皮膚病，下巴也潰爛感染，經過1個月的照顧，病情好轉，已經是個貪吃活潑的小淑女，同時還有一雙靈動大眼。飼主陳曉妮表示，3個月的Ani是市場阿姨救回來的小貓，撿到的時候才2個月大，已經沒有貓媽照顧，「當時牠整個舌頭都潰爛，導致嘴巴也感染，吃乾乾都很痛苦，只能吃流質，身上還有貓蘚，因為擔心牠的狀況，也怕會傳染給其他健康小貓，就帶去醫院，看了醫生好得蠻快，Ani每天吃很多，感覺很努力活下去。」

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陳曉妮也笑說，正式因為帶Ani去看醫生，意外被牠溫柔穩定的個性融化，「牠超乖的，一抱就呼嚕和踏踏，照顧一陣子後就覺得分不開了。」許多網友看到Ani 1個月後的轉變，紛紛留言稱讚，「謝謝妳用心照顧牠」、「這就是愛的力量」、「妳養的好好喔超可愛！牠長得很有靈性」、「美極了」、「被愛的孩子都會變得好漂亮」、「寶貝的眼神一看就是聰明有靈性的孩子」、「好美！小小嘴邊肉好可愛」。

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