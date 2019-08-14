【貓健康】「去爪」手術太殘忍被禁　原來貓咪沒爪後果很嚴重！

養貓的人都知道貓爪有多厲害，家具往往都會變成這樣的。 然而，我們都是調侃著說，卻沒想到很多人因為害怕被貓抓或者擔心家具被破壞，選擇給貓咪進行“去爪手術”。你們真的了解這項手術麼？或許，很多人根本不知道這項手術對於貓咪來說有多殘忍。

去爪手術太過殘忍，將被禁止

6月4日，美國紐約州參議院通過了一項法案將禁止給貓咪做除爪手術。這項手術被批評「殘忍、不人道」。如果州長簽署該法案的話對貓咪除爪的獸醫將面臨1000美元的罰款。

有人問，有那麼嚴重嗎？我可以嚴肅的告訴大家，真有！

去爪並不是普通的給貓剪指甲，也不是去美甲店做個指甲那麼簡單。給一隻貓咪做去爪手術時需要去掉的不只是指甲連骨頭、肌腱和神經也要一併去除，這聽起來就毛骨悚然了！

你可以這樣理解如果同樣的手術換到人的身上，相當於切除了人類手指的第一個指骨，斷指的那種感覺看圖片都覺得疼啊！這不就是等於給一個健康的人強行做了截肢麼……

「去爪」相當於切除了人類手指的第一個指骨。（peta.org）

去爪的貓咪，會怎樣？

這項手術對貓咪的殘忍是多方面的生理上，手術本身需要全麻。全身麻醉對貓咪本身就有很大的風險，術後的癒合過程也容易出現感染、大出血或者指甲重長，需要二次手術的問題。很多貓術後在日常的跑跳中出現了失去平衡等情況。

由生理到心理的改變，更令人心痛！

喵星人那麼愛磨爪子術後的恢復過程真的得很扎心……

貓咪並不知道自己被主人「截肢」了，每次牠們試圖刨貓砂、走路、跳躍都會有深深的痛楚提醒牠們——自己的爪子已經不一樣了！

貓咪的感官天生就要比人更敏感，驕傲的牠們可能想不通自己怎麼了，為什麼不能像以前一樣走路、活動、抓東西，牠們只知道，自己很痛，自己變弱了。在貓的世界裡：痛苦=脆弱=死亡，這對貓咪的心理打擊是巨大的！

還有更揪心的事情！貓咪，是很擅長掩蓋痛苦的，牠們自己身體不舒服的時候，總是喜歡一個人縮在角落裡，不會喵喵叫也不會尋求別人的幫助。所以，牠們總是默默隱忍……

牠們覺得，自己的防禦武器沒有了，牠們開始膽小，害怕，不再親人，開始整日躲在高處或者隱蔽的地方，期望這樣能防止自己被襲擊。甚至，由於失去了爪子這個「武器」變得焦慮，害怕甚至非常具有進攻性，咬人變成家常便飯，因為牙齒是唯一的武器了。

一部分貓咪還會把去爪後的疼痛跟貓砂盆聯繫起來（因為每次刨貓砂的時候都疼痛難忍），導致了對使用貓砂盆終生反抗，頻繁的亂尿使得主人不堪忍受，最後將貓咪遺棄或者送去收容所。

而且，這樣長期的擔驚受怕，巨大的心理壓力和挫敗感會使牠們更容易患病，比如免疫力低下、膀胱炎、腸易激綜合徵等等。

己所不欲，勿施於貓

本來好好的貓咪，健康乖巧的毛寶貝只是因為偶爾調皮就被人帶去做去爪手術從而變成一隻「殘疾貓」，從生理到心理都產生嚴重的問題，明明貓抓板可以解決的問題，為什麼非要如此殘忍？

有很多國家明令禁止了家貓去爪這一項手術，但是你們有沒有想過大面積的禁止說明了什麼？說明有許多人，到今天還在這麼做……己所不欲，勿施於貓！就像給狗狗去聲帶手術一樣，這非常非常殘忍基本等同於把健康的毛孩子變得殘疾。

（Yuliya Kosolapova/Unsplash）

養貓或者養狗之前請做好心理準備，不要貪圖牠們的可愛、好看就一時興起帶回家，發現牠們「不乖」後又沒耐心或者棄養牠們都像小孩子一樣很多事情需要慢慢教的你想享受牠們的好就要接受偶爾的不乖出了問題要想辦法教導牠們而不是殘忍做這種手術愛狗，不要讓牠們變成啞巴！愛貓，請不要砍斷牠們的手！

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