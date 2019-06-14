台貓奴曬主子剃毛「肉背」照　反轉即惹網民爆笑：還以為是雞

最近天氣越來越炎熱，許多心疼毛孩太熱的主人會幫他們剃毛，讓毛孩清涼一下～不過常常傳出剃毛後毛孩身心受創、心情低落，或是剪了「太時尚」的造型，讓主人笑翻的案例。有位網友就分享了自家貓咪剃毛後的「背多Fun」美照，背影看起來是個氣質美貓，想不到一翻面，讓主人跟其他網友都笑翻了！

肥大肉感又無毛，十足一隻雞呀。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友們看了紛紛表示超級可愛，剃得好乾淨啊！但「貓貓一臉生無可戀」的表情配上無毛的肉肉身體，讓人一秒聯想到香噴噴的燒雞啊...

「他其實想養雞吧？」、「看成雞，果然是胖橘」、「腳好像鳳爪」、「翻面好像咕咕雞喔！尤其那個腳哈哈哈」、「原來是貓啊，我還以為是雞呢」、「把頭遮掉，會以為是一隻雞！好可愛阿」、「這姿勢蠻像燒雞的」

貓咪有毛的時候，若外表看起來很胖還可以反駁是毛造成的虛胖！不過現在被剃得一乾二淨就沒藉口，如此「有份量」的身材有也網友笑回絕對是阿嬤養大的！

「肥美啊」、「怎麼那麼肥啊」、「這絕對是阿嬤養的」、「阿嬤養的貓無誤」、「10隻橘猫9隻胖1隻太肥，哈哈哈」、「阿嬤養大的嗎」

要胖一起胖（誤）我們不孤單～（點圖放大▼）

貓咪的造型就跟人的髮型一樣重要啊！剃了毛的橘貓跟烤雞相似度真的高達99.9999%～不知道貪吃的橘貓主子，照鏡子時會不會自己看到流口水呢？

延伸閱讀：

考前溫習18個生字10個不會！媽笑以後怎麼追女友 兒一句話KO

哥哥開心慶生一旁冒出「青白小臉」 網笑歪：台版咒怨！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：