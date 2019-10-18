【寵物公園#3】直擊全港最大寵物公園　將軍澳環保大道擁巨型草地

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。各位寵主，從今起不用再苦惱了！《香港01》寵物頻道將為大家詳細介紹全港各個寵物公園，比拼各公園優劣。 位於將軍澳的環保大道寵物公園，是區內最大的寵物公園，佔地4,000平方米，園內有3個寵物專區，場內配套完善，狗狗可以盡情嬉戲。公園被大片草地所包圍，而且地點鄰近將軍澳海濱，狗主可於園內遠眺海景，景致相當怡人。

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今次帶大家來到將軍澳環保大道寵物公園。（胡巧欣攝）

位於將軍澳的環保大道寵物公園，是區內最大的寵物公園，佔地4,000平方米。地址鄰近將軍澳海濱，狗主可於園內遠眺海景。

全園共設5個草地區域，可供狗狗跑步玩耍！園內設備一應俱全，備有寵物散步必須的設施，如狗廁所、狗糞收集箱等等，更設有寵物公園鮮有的寵物沖洗間，有花灑、淋浴間供寵物洗澡。

地理位置：★☆☆☆☆

環保大道寵物公園位置偏僻，大多數狗主會駕車或乘坐的士前往。

交通：的士、私家車代步為主

寵物公園的位置偏僻，從最近的港鐵康城站出發，需要步行約30分鐘。即使最就近的屋苑「清水灣半島」出發，亦需要步行約15分鐘。

途徑寵物公園的公共交通工具亦較少，雖然港鐵坑口站（109M號）及峻瀅（113號）均有小巴途經環保大道，惟司機可以酌情決定是否動物上車。

狗主可乘搭的士（從日出康城出發約5分鐘，車費約$30），或駕駛私家車前往。

▼▼▼記者教你從坑口乘搭小巴到環保大道寵物公園▼▼▼

+ 3 + 2

景觀：★★★★☆

環保大道寵物公園可以眺望將軍澳海。（胡巧欣攝）

環境：綠化空間充足、可眺望海景

公園綠化空間充足，寵物公園被廣闊的草地所包圍，園內還有5個草地供狗狗奔跑。還可以遠眺將軍澳海景，環境優美。從側門（設於小寵物區內）可以通往將軍澳南海濱長廊，近距離享受海景。公園位置遠離鬧市，空氣相當清新，而且景致怡人，是放狗的好去處。

▼▼▼園內可遠眺將軍澳海灣，而且被大片草地所包園，景致怡人▼▼▼

場內設施：★★★★★

場內有很多供狗隻使用的設施，包括飲水機、沖洗間、隧道等等。（胡巧欣攝）

設備：寵物沖洗間超加分！

環保大道寵物公園是將軍澳區內最大的寵物公園，佔地達4,000平方米，園內設備超齊全，可劃分為大寵物區、小寵物區及草地區。

大小寵物區供不同體型的犬隻使用，兩個園區的大小相約，各設兩個草地區域、有蓋長椅、狗廁所、狗糞收集箱、狗隻遊玩設施、垃圾筒。另有大草地區，位於公園較入的地方，大草地區外亦有狗廁所、狗糞收集箱、有蓋長椅、垃圾筒。

靠近寵物公園正門左手邊，設有寵物飲水機、寵物沖洗間、男女及傷殘人士洗手間、自動販賣機。寵物飲水機供有三個出水位置，其中一個設於地下，方便狗狗飲水。寵物沖洗間設有花灑及沐浴間予寵物洗澡，此乃18區寵物公園裡鮮有的設施。男女、傷殘人士洗手間門外，更有狗狗「停車場」可暫時把狗繩綁於掛鉤上，避免走失。

小寵物區內其中1個草地區。（胡巧欣攝）

▼▼▼放狗設備一應俱全，點撃圖片看記者帶你遊園▼▼▼

+ 37 + 36 + 35

附近配套：★☆☆☆☆

環保大道寵物公園位於山上，附近最近的屋苑也要步行15分鐘，而且最近的商場需乘搭小巴回到坑口。（胡巧欣攝）

環保大道寵物公園位置偏僻，不單狗狗前往的交通工具有限，其他配套亦非常有限。附近雖然有多個大型屋苑，如清水灣半島、峻瀅及日出康城，惟屋苑商場配套不完善。狗主如需進餐、購物，或需乘搭交通工具或步行至坑口。

狗主評價

我以前會帶住狗狗行上嚟，不過佢行到上嚟都已經無哂心機玩。呢度幾乾淨，不過遮蔭嘅地方唔夠，日頭會好曬。 林太

環境好舒服，狗仔可以喺度自由跑，去過咁多狗公園，都係呢度環境最好。而且有沖涼嘅地方，有啲狗主仲會特登帶狗嚟沖涼添！ 張生

記者總評

優點：

1. 綠化草地充足。公園有多達5個草地區域可供狗隻奔跑，小寵物區和大寵物區分別設兩個草地，另有草地區。

2. 完善洗澡設備。大部份寵物公園只設水龍頭作供水設備，寵主只能為狗隻簡單沖洗手腳。而環保大道寵物公園的寵物沖洗間，不單設有花灑、淋浴間供寵物洗澡，洗手間內更設有吹風機，可為寵物吹乾毛髮。

缺點：

1. 位置太偏僻。公園位置偏僻，即使最就近的屋苑（如清水灣半島、峻瀅、日出康城）亦需步行15至30分鐘。假如飼養中、大型犬，只能乘坐的士或駕駛私家車前往。

2. 周邊零配套。最就近的商場是港鐵坑口站「東港城商場」，由於交通不太便利，所以可以說是沒有配套。

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