【01齊跑 x 毛孩子】帶毛孩一起跑　獎你智能狗骨頭

「01齊跑」支持你「將汗水換成獎賞」，每星期都為大家準備禮物！今次特別聯乘「毛孩子」送出智能寵物用品。只要你綁定手機，跑夠3K同步數據以及填妥表格，就有機會得獎。 一連三擊，第一擊「01齊跑 x 毛孩子」送禮，為01跑手準備智能狗骨頭，骨頭懂得自動移動，與狗狗互動，主人亦可用智能手機控制，帶來全新互動體驗。

本次虛擬跑活動已經開始，直至10月24日晚23：59為止。立即登入「01齊跑」的「挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步3K，同步數據後填表答問題，並於表格上載一張與寵物「放電」照片，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「01齊跑 x 毛孩子」送禮 或其他虛擬跑挑戰。

登入「01齊跑X毛孩子 送禮」挑戰頁，按「立即參與」，挑受挑戰。

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。即睇詳細介紹全港各個寵物公園，從此不再苦惱：【寵物公園#1】啟德公園擁無敵海景、十萬呎草地 有個伏位要留意

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

生活在智能社會，人類有智能電話、智能電視甚至智能雪櫃，毛孩也有專屬的高科技產品！今次「01齊跑」送出智能狗玩具一個，該玩具可以由主人操控與狗狗互動，又或者使用自動模式，在主人無暇時由玩具陪狗狗玩耍。

網上圖片

長期缺乏運動，對你或者狗狗都無百害而無一利。為鼓勵讀者多做運動，我們特別舉辦「毛孩子10萬粉絲 x 01齊跑送大禮」活動，只要參加限時活動，就有機會獲得人氣寵物用智能產品。

立即登入「01齊跑」，尋找「01齊跑 x 毛孩子」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成3K同步數據，填表回答「你會同寵物去邊玩及原因」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出智能寵物玩具。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物及豐富禮物 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多