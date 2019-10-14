【寵物公園#2】荃灣公園全面睇　直擊放狗3個伏位主人要知

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。各位寵主，從今起不用再苦惱了！《香港01》寵物頻道將為大家詳細介紹全港各個寵物公園，比拼各公園優劣。 位處於荃灣西港鐵站D出口對面的荃灣公園，裏面有一個佔地350平方米的寵物公園，是荃灣最大的寵物公園，園內具備狗狗散步必用的設施，而且鄰近多個新建大型屋苑，是荃灣居民放狗的好去處！

「毛孩子10萬粉絲 x 01齊跑送大禮」

《毛孩子：我們的故事》好快會突破10萬粉絲。為答謝粉絲們厚愛，我們與01齊跑合作送大禮，頭炮是送上人氣智能寵物產品。

玩家只要你綁定手機，跑夠3K同步數據，填表答問題，以及上載與寵物的「放電照」，就有機會得獎。想知詳情，請即點擊教學文章（傳送門），了解玩法。

荃灣公園擁有荃灣最大的寵物公園，佔地350平方米。（胡巧欣攝）

地理位置：★★★★★

寵物通道方便永順街附近的居民來往寵物公園。（胡巧欣攝）

交通方便：新界西南居民最便利

1. 荃灣碼頭有渡輪來往珀麗灣，即使居住在馬灣的居民，都可以帶著寵物到荃灣寵物公園散步遊玩，順道到周邊的商場、商店逛街。

2. 荃灣公園附近有多個專線小巴站，來往地區包括葵芳、葵涌、深井、青衣，司機可以酌情決定是否動物上車，因此寵主要加多注意。

3. 駕車人士可選用荃灣體育館的停車場，唯場內只有20個露天車位。或選用荃灣公園側，位於永順街的露天停車場。

▼▼▼荃灣西四通八達，有多種交通工具直達，點撃圖片看交通攻略！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

景觀：★★☆☆☆

荃灣公園座落於荃灣海旁，不單能看到無敵大海景，還能眺望青馬大橋，不少居民都喜歡在海濱長廊跑步、做運動。（胡巧欣攝）

環境：鄰近大海景 惟寵物只能窺探

1. 荃灣公園座落於荃灣海旁，不單能看到無敵大海景，還能眺望青馬大橋，不少居民都喜歡在海濱長廊跑步、做運動，順道欣賞海邊風景。可惜，荃灣海濱長廊屬荃灣公園及荃灣海濱公園所有，寵物只能在寵物袋或寵物手推車裡窺探海景。

2. 寵物公園靠近馬路，正門面對大河道的士站，雖然圍繞寵物公園的花圃，種植了青草作點綴，但景色不算優美。而側門設於荃灣公園內，公園綠化度雖然充足，景色尚可。

▼▼▼無敵大海景都有伏？點撃圖片看公園景觀▼▼▼

場內設施：★★★☆☆

狗隻散步所需的設施一應俱全。（胡巧欣攝）

設施：基本設備滿足散步需要

寵物公園早期只有大河道旁邊的出入口，由於荃灣公園嚴禁犬隻進入，如市民居住在永順街一帶的屋苑，則要迂迴地圍繞公園一圈，才能進入寵物公園。

至2018年11月，公園加設寵物通道貫穿荃灣公園，通向永順街出口，並加設出入口，方便市民攜犬進出。而寵物通道沿途更有3個狗糞收集箱，方便寵主清理狗隻大小便。

寵物公園佔地350平方米，約有2個中學課室大小。寵物公園共有兩個出入口，每個出口均有兩道閘門，防止狗狗乘其他寵主進出期間偷走。園內設施不多，共設有15張椅子（3張有蓋）、1個狗廁所、2個狗糞收集箱及1個水龍頭供水設施，能滿足基本放狗需要。

▼▼▼佔地350平方米到底有什麼設施？點撃圖片逐樣看！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

附近配套：★★☆☆☆

寵物公園附近有多個大型購物商場，如荃灣廣場、荃新天地、荃新天地2期。（胡巧欣攝）

周邊：寵物商店一應俱全

寵物公園附近有多個寵物友善的商場，包括荃灣廣場、荃新天地、荃新天地2期，如使用寵物袋、寵物手推車，在寵物不接觸地面的情況下，均可進入商場範圍，至於能否進入店舖，則視乎商戶決定。

荃灣廣場附近的享和街更有多家寵物用品店及獸醫診所，非常適合寵主帶狗逛街。

成日都要兜路都幾麻煩，如果寵物通道可以延伸出去，多啲出入口可以通入嚟都會更好，希望荃灣公園有多啲地方可以俾狗仔入。 狗主阿B

公園一定唔夠大啦！狗仔跑兩跑，就跑完。呢度淨係圍咗個欄就咩都無，草地又無。不過住荃灣都ok就腳。 狗主方仔

「毛孩子」Facebook十萬Fans達成，現聯同「01齊跑」送出智能寵物玩具，讓愛犬更愉快的玩耍。只要於「01齊跑」綁定裝置，跑夠指定里數再同步數據，即有機會得獎！

立即玩，按此，了解01齊跑玩法：https://bit.ly/2ZS3NqQ

記者總評

優點：

1.選址得宜：寵物公園鄰近住宅區，附近有多個屋苑，方便居民放狗。即使市民居住在位置較遙遠的路德圍，亦只需約10至15分鐘路程。

缺點（伏位）：

1. 荃灣公園內，除了寵物公園、寵物通道外，統統禁止攜犬進入相關範圍，而且公園範圍指示欠清晰，部分市民誤以為犬隻能夠進入海濱長廊屬公園範圍，亦有部分市民帶狗進入寵物公園以外範圍。

2. 作為荃灣最大的寵物公園，據記者目測，公園面積只有約為兩個中學生課室，站在角落已經可把所有設施「一覽無遺」，假如場內有多隻狗狗，相信牠們會有點壓迫感覺。

3. 園內設施略嫌不足，只能滿足最基本的散步需要，若能增設寵物專用的康樂設施，如爬架、隧道，定必更吸引。