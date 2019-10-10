【寵物公園#1】啟德公園擁無敵海景、十萬呎草地　有個伏位要留意

毛孩天性活潑，寵主們為了尋覓讓牠們好好「放電」的場所，往往絞盡腦汁。各位寵主，從今起不用再苦惱了！《香港01》寵物頻道將為大家詳細介紹全港各個寵物公園，比拼各公園優劣。 康文署於今年1月起在6個公園試推「寵物共享公園」，位於九龍的啟德跑道公園正是其中一個試點。啟德跑道公園兩面臨海，不但風景宜人，同時更擁面積達1.5公頃的大草地，絕對是人寵同樂的好去處。

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啟德跑道公園是6個「寵物共享公園」試點之一。（起動九龍東）

坐落於九龍東的啓德郵輪碼頭由兩個公園所組成，包括啟德跑道公園及啟德郵輪碼頭公園。前者以舊啓德機場為主題，包含一片大草地，是「寵物共享公園」之一；後者位於平台，只供市民進入，寵物需止步。啟德跑道公園位處海旁，訪客可一覽觀塘避風塘景色，又能在草地上與毛孩盡情嬉戲，因此深受寵主歡迎。

地理位置：★★★★☆

公園毗鄰觀塘避風塘，甚難從九龍灣的中心區域走路到達。（何穎琪攝）

公園位於九龍東，面積屬九龍城區4個狗公園中最大，24小時開放。公園毗鄰觀塘避風塘，甚難從九龍灣的中心區域走路到達，須依靠私家車、小巴、的士及小輪。

附近寵物友善住宅：AVA55、天寰、啟德1號、嘉匯、龍譽、Oasis Kai Tak、煥然壹居

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+ 30 + 29 + 28

景觀：★★★★★

啟德跑道公園挨近觀塘避風塘，寵主可欣賞無敵海景。（何穎琪攝）

啟德跑道公園挨近觀塘避風塘，寵主可一邊與愛犬嬉戲，一邊欣賞無敵海景。另外，公園廣闊的草地亦為景觀加分不少，天晴時與清澄的藍天相映襯，景觀非常怡人。園內草地的草質亦合格，長度不會過長，惟入口處草地部分較貧瘠。

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+ 8 + 7 + 6

場內設施：★★★☆☆

場內設施非常乾淨及新淨。（何穎琪攝）

基本設施齊全且乾淨

公園佔地2.8公頃，而園內草地面積則達1.5公頃，毛孩可隨意在草地散步。早前曾出現的粉紅色滅蟲藥已不見蹤影，毛孩可放心遊玩。

場內設有約9個涼亭，共約15張座椅。園內分別有男、女、傷殘人士洗手間，環境非常乾淨及沒有異味。洗手間旁有一部飲品機及一部飲水機，在園內一涼亭旁可找到另一部飲水機。場內四處均可見垃圾桶，方便在此野餐的寵主；惟狗糞收集箱僅得三個，分別位於海旁及公園入口處。

可是，園內遮蔭設施寥寥可數，草地範圍內更完全欠奉，寵主及毛孩在烈日當空下只得暴曬。另外，公園亦不設專供寵物或寵主洗手的水源，寵主往往須到洗手間才可洗手。

▼▼▼▼▼點擊看公園內的設施▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

附近配套：★☆☆☆☆

雖然平台的啟德郵輪碼頭公園有不少餐廳，但該公園並非寵物友善公園。（Google Map）

平台公園不准寵物進入

因公園並非處於市中心，附近除了啓德郵輪碼頭公園，並無其他商場或商鋪。然而，啓德郵輪碼頭公園並非寵物友善公園；因此，寵主無法攜同愛犬在附近用膳或購物，必須利用交通公具抵達最近的德福商場。

寵主如欲進入德福商場，需將寵物放進袋或籠內，至於能否進入商鋪則視乎個別商戶決定。另外，不少主人都投訴該公園無法讓寵物放繩，狗主前往前要留意這點。

▼▼▼▼▼寵主用家心聲▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

觀塘區都無咩寵物公園揀，呢個叫比較方便。我覺得可以加多啲遮蔭嘅地方同汽水機囉，同埋沖身洗手嘅水源。 徐先生

我大概每10日帶狗狗嚟一次，呢到（啟德）環境算好啦，觀塘另一個公園好似無人打理咁，啲草好長都無人剪！香港好似唔鼓勵人養寵物咁，啲公園成日都係「山卡啦」，無車都唔知點去。 田小姐

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總結

啟德跑道公園非常適合寵主與毛孩同樂，三大優點包括（1）無敵海景，（2）優質大草地，（3）園內設施非常乾淨及保養得宜。可惜，公園附近並沒相應配套，欠奉寵物友善商場及餐廳。