【寵愛動物無邊界】風雨不改 近百善長與愛寵「玩住做善事」

「01心意」為進一步把動物福祉議題從線上帶到線下，早前舉辦「寵愛狗狗同樂日」（下稱「同樂日」），一眾善長只要捐款予指定動物慈善團體，便可帶同愛犬到Dog Dog Come Wonderland任玩任逛，「玩住做善事」，留下別具意義的回憶！

毋懼風雨如常進行 善長大讚活動別具意義

我哋覺得養狗唔止係陪伴，更希望可以同佢哋一齊參加慈善活動，留低有意義、美好嘅回憶！ 游小姐

縱然「同樂日」舉辦當日天氣不似預期，整日都下著傾盆大雨，天文台更懸掛起一號戒備信號，但在場地贊助商德寵天地有限公司、各動物慈善團體及其義工的鼎力支持下，慈善義賣、工作坊、免費獸醫檢查、領養等環節仍能如常進行。近百名善心人更毋懼風雨，帶同愛犬出席，讓一眾毛孩玩得不亦樂乎。

與丈夫帶同兩隻愛犬參與「同樂日」的游小姐表示，過往曾與愛犬一同參與慈善步行，故當丈夫得知「01心意」舉辦與動物福祉有關的慈善活動，二話不說便捐款支持，「我哋覺得養狗唔止係陪伴，更希望可以同佢哋一齊參加慈善活動，留低有意義、美好嘅回憶！」游小姐更大讚「同樂日」設有免費獸醫檢查服務，並提供訓練班和急救班，讓他們與愛犬「玩住做善事」的同時，亦能有所得着。

縱然「同樂日」舉辦當日天氣狀況欠佳，但仍無阻近百名善心人帶同愛犬出席，讓一眾毛孩玩得不亦樂乎。場地贊助商德寵天地有限公司更提供寵物超市8折購物優惠，吸引不少狗主為愛犬選購日常用品。（尹蔚瑩攝）

多間慈善團體為活動撐場 神秘嘉賓現身添驚喜

「同樂日」除了設有慈善義賣，亦分別邀請得香港愛護動物協會（下稱「愛協」）動物行為訓練導師黃浩倫，以及香港聖約翰救傷會講師郭慧良博士和王偉平到場，教授狗主訓練狗隻的技巧，以及介紹基本的狗狗急救及防止中暑的技巧。愛協更提供免費基本獸醫檢查，關注一眾毛孩的健康需要。

「同樂日」的拍照區吸引不少狗主為愛犬留下倩影。（尹蔚瑩攝）

另一慈善團體大樹下善待動物庇護站（下稱「大樹下」）亦鼎力支持是次活動，擺設義賣攤檔，並帶同多隻待領養狗狗到場與一眾愛狗之人見面，期望能早日為牠們覓得一個充滿愛與溫暖的家。藝人黃智賢更親臨現場當義工幫忙義賣，再加上陳安立、林希靈、黎國輝、詹朗林和黃奕晨多位藝人突擊到場支持活動，令在場人士驚喜萬分。

（左起）藝人陳安立、林希靈、黎國輝、黃智賢和詹朗林驚喜現身活動，支持「大樹下」的義賣和領養環節，令活動生色不少。（尹蔚瑩攝）

越多人響應，就越多動物受惠！請即行動，捐款支持是次「周五心意」運動（Kind Friday）的６間受惠動物慈善團體。您的善款將全數落入「香港愛護動物協會」、「保護遺棄動物協會」、「大樹下善待動物庇護站」、「非牟利獸醫服務協會」、「香港觀鳥會」，以及「世界自然（香港）基金會」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

1. 香港愛護動物協會 – 暫養父母計劃

2. 保護遺棄動物協會 – 改善貓貓居住環境

3. 大樹下善待動物庇護站 – 幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

4. 非牟利獸醫服務協會 – 為社區動物提供緊急醫療和絕育服務

5. 香港觀鳥會 – 拯救瀕危雀鳥

6. 世界自然（香港）基金會 – 幫助海龜脫離魚鉤

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