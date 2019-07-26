音樂老師做暫養父母救貓狗BB　每次臨別似失戀：要學識放手

愛護動物協會（SPCA）每年都會接收無數流浪動物，當中不少為仍未斷奶的年幼貓狗，獲救時已失去母親，單憑一己之力難以存活，需要「暫養父母」伸出援手。 Anica在兩年前入加SPCA的暫養父母計劃，照顧21隻無家可歸的動物，在牠們找到新家前，能被妥善照顧著。她的家猶如一個「動物中途站」，即使逗留得最長的小狗，也不到四個月。Anica看著小動物逐漸成長，從需要人手餵奶、到牠能夠自立，最後回到愛協，每隔幾個月她都要經歷一次別離：「每隻要走都會喊，喊到好似失戀咁樣。如果我要救更加多嘅狗，一定要學識放手，畀佢哋尋找更幸福嘅家庭。」

Anica當了12次暫養父母，曾照顧8隻狗、7隻寵物鼠、6隻刺蝟，大多數都是被遺棄、失去父母的動物。刺蝟媽媽FiFi（左）和刺蝟BB Acacia（右）（胡巧欣攝））

拯救新生命

Anica和很多人一樣，心裏十分想參與計劃，但擔心自己經濟能力、居住條件等因素，未必能滿足愛協要求，所以遲遲未有行動。直至她看到一個年輕暫養父母的訪問，發現暫養不會受到暫養人生活條件的影響，才決心加入暫養父母的行列。這兩年間，Anica當了12次暫養父母，曾照顧8隻狗、7隻寵物鼠、6隻刺蝟，大多數都是被遺棄、失去父母的動物，部分只有數星期大，如果把牠們棄之不顧，憑牠們自身的力量，實在難以活命。問及暫養父母對寵物的義意，Anica指，「我真係拯救咗一個生命，滿足佢最基本嘅需要，喺佢成長到被人領養前，都可以感受到愛。」

最令Anica難忘暫養動物，莫過於三腳狗BB「Solar」。Anica說接收Solar時，牠的傷口未癒，Anica每天都會需要幫牠洗傷口，她每天起床都發現Solar床上的尿布佈滿鮮血。由於Solar不習慣用三隻腳走路，Anica甚至趴在地上，教牠走路。Solar需要回到SPCA做手術，術後再回到Anica家裡休養。在眾多暫養動物裡，Solar逗留的時間最長，大家經歷最多。

「我每隻都好唔捨得，第一隻走嗰時仲喊足3日3夜。其實每隻要走都會喊，喊到好似失戀咁樣。」暫養家庭是流浪動物的「中途站」，當牠們恢復健康，就會送回領養中心，等待領養，所以每隔一段時間，Anica都要跟暫養動物道別。她認為居住地方有限，難以給予暫養動物最理想的生活，「如果我要救更加多嘅狗，一定要學識放手，畀佢哋尋找更幸福嘅家庭。」

每隻要走都會喊，喊到好似失戀咁樣。 暫養父母Anica

岑狗是Anica多年前從SPCA領養回來的狗狗。（胡巧欣攝）

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見證小生命成長

「我最近都失咗手！」Anica近月準備搬屋，暫時不便接收狗隻，於是轉為暫托小動物，例如倉鼠、熊仔熊、刺蝟。這些小動物被拯救前，有機會懷了孕，需要在暫托家庭渡過觀察期，才能交回領養中心，觀察期則按動物懷孕期而有所出入。過去七次暫托寵物鼠都「食詐糊」，Anica以為這次接收的刺蝟女FiFi同樣是詐糊，沒想到臨送走牠前三日，她清潔寵物籠時，發現育嬰室裡，竟然多了五條「毛毛蟲」，「我覺得好激動！」

避免在刺蝟BB身上留有人類的氣味，Anica每次幫牠們清潔都像做手術，需要戴上手套、小心翼翼，經過三個月「眠乾睡濕」，牠們終於長大，可以獨立生活。在刺蝟BB成長過程裡，白化的Acacia身體較虛弱，經常會被同胎兄弟姊妹排擠，Anica決定領養牠和刺蝟媽FiFi，「我一直想再養小動物，不過有個條件，佢一定要喺我呢度出世，而這胎BB就符合呢個條件。」

三腳狗Solar是Anica最難忘的狗狗。（受訪者提供）

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暫養的意義：以生命影響生命

「我覺得暫養嘅意義係以生命影響生命。」Anica本身是位音樂教師，她亦會教導小朋友跟動物相處，讓他們明白飼養動物之前，需要考慮很多因素，不能隨便帶牠們回家。除了為學生帶來影響，最令Anica感動的是，她身邊的家人、朋友，亦受到她感染，一起加入成為暫養計劃：「越多人加入暫養，就有越多幼貓、幼狗有機會健康成長。」

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持香港愛護動物協會的「暫養父母計劃」，為拯救受傷、患病或遇難的動物出一分力。您的善款將全數落入「暫養父母計劃」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01有限公司更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

活動預告：

單純捐款，當然不能滿足關注動物福祉的您！01心意將於8月底，為您與愛寵提供一個「玩住做善事」的寵物同樂日，當日可親身接觸動物團體之餘，您更可帶同愛犬與一眾愛狗人士享受一個愉快的假期！敬請留意稍後公佈的活動詳情！

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