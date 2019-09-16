【與狗同眠】被5隻肥狗霸睡床　主人網上求助　換來意想不到答案

在飼養寵物後，一眾寵主凡事也會以寵物的福祉為先。台灣一名暫養家長甚至連睡床也讓給狗主子，自己則苦無位置睡覺，在網上求助。網民們知悉其慘況後，紛紛「出手」為她解困，最後換來意想不到的答案。

上周六（14日），台灣一名飼主在網上求助，指其睡房被家中5隻大狗霸佔，完全沒有為她留下任何位置。網民們看到照片後，隨即熱心地出手相助，留下不少創意回覆。

飼主Evon Fan的睡床完全被狗狗霸佔了，你看到共有多少隻狗嗎？（Facebook@有點毛毛的）

狗狗完全不客氣

該飼主Evon Fan其實是位暫養家長，經常幫忙照顧待領養的狗，因此家中總是一片熱鬧。前晚（14日），當她回到睡房準備睡覺時，卻看到睡床早已被5隻大狗填滿，就連地上的睡墊也被一隻狗狗霸佔。床上的狗狗們睡得正熟，不客氣地露出肚皮，似乎絲毫沒察覺在旁一臉無奈的飼主。

主將這一幕拍下並分享到網上，詢問道「請問大家～今天我要睡哪裡」，引來大批網民留下爆笑回覆。網民們發揮創意，紛紛在相片中劃出能供該飼主睡覺的地方，亦有人開玩笑指「公園還有空板椅」、「右下還有一個角落，好貼心」、「地板上還有很大的位子」、「僕人就是打地舖啊」。飼主只得無奈地回覆，「這堆貼心的提醒我該減肥了。」

你看到多少隻狗狗？（Facebook@有點毛毛的）

▼▼▼▼▼點擊相片看網民創意回覆▼▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

為了答謝網民們的熱烈幫助，飼主隨後逐一介紹狗狗們。按上圖的標示，狗狗按序分別名為：黑皮、.戴夫、福氣、歐嚕嚕、歐嘛嘛、嘟嘟。雖然當中有4隻狗狗都僅得半歲大，但有眼利的網民發現每隻狗狗的身形均十分圓潤，笑言：「養到有啤酒肚！過得太幸福了！」

▼▼▼雖然大狗較佔位子，但牠們也能為飼主帶來更大的快樂，點擊圖片放大看▼▼▼