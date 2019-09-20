日本白貓當超強交通警　用眼神震懾：亂過馬路要罰罐罐！

如今搵食艱難，日本打工貓又有新職業。 近日在日本岡山縣，有隻萌貓為了賺錢買罐罐，結果要出來打工，變身成為交通安全大使。牠戴上警帽後，一臉威風，牠的眼神十分銳利，仿佛在告訴你：「亂過馬路要罰罐罐。」

小玉戴上警帽就職，「大家要小心過馬路啊！」（山陽新聞）

據日本媒體報道，一隻小貓近日被正式任命為「防範交通事故隊員」，以提高當地民眾的交通安全意識。在啟動儀式上，貓咪更戴上特製警帽，可愛萌樣帶來在場人士一陣歡笑聲。

小心過馬路，小玉才會翻肚給你摸！（山陽新聞）

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這隻被任命為交通安全大使的貓咪叫小玉（タマ），是隻小貓女，雖然年齡不詳，但在5年前已居住在日本岡山縣北區的岡山縣警察學校裏。平日牠在警察學校裏，最喜歡的就是午睡，翻開肚皮打滾撒嬌，令訓練中的學員得到心靈上的療癒與歡樂。

貓咪成為交通警，會到處巡查有沒有違反交通規則。（山陽新聞）

岡山縣的秋季交通安全活動，會在9月21至30日時舉行，而貓咪小玉在9月18日時，便出席了這活動的啟動儀式。在儀式上，牠戴上特別訂製的警帽，讓牠看起來更威風凜凜。不過小玉似乎很心急，儀式還沒有結束，牠已急不及待外出巡察，離開了會場。

是次交通安全活動，旨在提高民眾的交通安全意識，相信藉萌貓小玉的魅力，大家都會遵守交通規則，減少交通意外的發生。

【點擊圖片看另一隻打工貓，牠由浪喵變身成速遞站站長】

「大王」原本是一頭無家可歸的貓貓，但現時已搖身一變成速遞站副站長。（南京頭條）