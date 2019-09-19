【貓跳高】喵星人彈跳力有多強？　貓奴實測結果驚人

貓是一種神奇的動物，牠們看似人畜無害遇見危險只能萌混過關，但實際上跟老虎、豹子等野外大殺器有著親戚關係。如果不是為了給脆弱的鏟屎官以心靈安慰，喵星人大概也是不會安心在家裏吃胖曬太陽的吧。畢竟即使是最能吃的橘貓，那也是身懷絕技的，這一點從貓的彈跳力上就能看出來。

有鏟屎官給自己家的主子做了測試，想看看一隻普通的家貓究竟能跳多高。他將一隻老鼠玩偶吊在天花板上，讓貓進行跳躍飛撲。

最開始的時候高度僅定在十分保守的150厘米，通過慢鏡頭可以看到，在十分輕鬆的情況下，這只老鼠玩偶就被貓雙手抓了下來。（狂丸科學授權使用）

隨著實驗的進行，高度被抬升到了196厘米。（狂丸科學授權使用）

雖然沒有剛開始那麼輕鬆，但靠著伸出去的一隻前爪，這只貓終於還是夠到了自己的獵物。（狂丸科學授權使用）

人類世界裏的跳高記錄是2.45米，雖然拿標準的全身過杆與這個實驗中算上身體長度來比並不公平。

不過想想創下這個記錄的Javier Sotomayor Sanabria本人身高就達到了195厘米，而普通貓咪的身高一般在23到25厘米左右，並且即使不是貓中運動員，沒有天賦異稟的普通貓也能夠跳到相當於自己身高5到7倍的高度。

這換算到人類世界裏就是一個人能輕輕鬆鬆跳到至少三層樓以上的高度，大概只有超級英雄能做到了。

有紀錄片解析了貓的跳躍過程，可以看到牠們的後肢力量非常強。在起跳的瞬間，兩隻前腳騰空，而剩餘的兩隻後腳則擔當了主要的彈跳輸出。當整隻貓騰空後，後肢又很快的貼近身體，拉高了整體的跳躍高度。貓果然是液體的，柔韌性可以說是非常好了。

+ 6 + 5 + 4

兩隻後腳在貓的跳躍能力上起了十分重要的作用，如果後腳沒發揮好，那就容易跳失手。這種情況下大概就是 前腳表示：好的我已經起飛了 後腳：不，你還沒有。

如果將這些偶爾失敗的時候當作無事發生，那麼總體來說在跳高上喵星人是很有造詣了。

兩隻後腳在貓的跳躍能力上起了十分重要的作用，如果後腳沒發揮好，那就容易跳失手。（狂丸科學授權使用）

但除了高度，在跳遠上四腳獸們也有著很強的天賦。同樣是以普通家貓作為例子，非常具有科學探討精神的鏟屎官又制定了一個測跳遠的實驗。

他們的做法是在地板鋪上被子作為度量物，並在測試過程中逐步拉長被子的長度，以此來測試自家的主子究竟能跳多遠。

在第一次實驗中，被子被鋪到了150厘米的長度，鏟屎官向前拋出玩具，可以看到這只貓在跳躍高度上幾乎只是騰空一點點，以低空飛行的姿態輕鬆越過了障礙。（狂丸科學授權使用）

接下來又進行了幾次跳遠測試，長度逐漸被增加到了190厘米。而最終的記錄則被定格在了194厘米，與牠的跳高記錄差不多。（狂丸科學授權使用）

貓咪還真是全能型選手，跳高跳遠都能穩定發揮。怪不得那麼多貓主子熱衷於在家中跑酷，畢竟一身本領不發揮一下有點屈才了。

不過，對比於人類選手跳高需要墊子、跳遠需要沙坑等緩衝物來說，可愛又能跳的貓們卻不怎麼需要這些東西。不論低空飛行還是高空跳躍後，大部分情況下喵星人都能很平穩的著地

即使是背朝地的情況下，喵星人們也能在騰空的過程中自然的回身，牠們通常是先將自己的前半截身體扭轉到正確的方向，然後再回轉後半截，最後在落地的時候四腳著地。貓果然是液體做的，柔韌性不是一般的強。

而且即使實在被蒙住了腦袋的情況下，牠們也能夠瞬間辨別方向調整好降落姿勢，並讓自己優雅的著地。

+ 3 + 2

但是如果太高了的話就不行了，大約從三四層樓的高度墜落就容易導致受傷或死亡，許多小貓被卡在樹上就是因為太高不敢往下跳。至於為什麼不自己爬下來，因為貓指甲是內勾的，往上爬的時候能勾住，下樹的時候就不行了。

所以說即使貓很能跳，鏟屎官們也還是要關好門窗啊，畢竟喵星人千里迢迢來地球賣萌也不容易。

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】