貓貓換毛季節殺到！必學4招幫主子輕鬆排毛　向毛球Say No

春秋兩季是貓咪換毛的季節，每到此時喵星人也會勤加理毛、舔毛，這時候最要注意舔進去的毛有沒有排出來，才不會造成「貓咪毛球症」。 文：凱倫兒／滔客

為什麼貓咪會排毛？

貓咪平時都利用自己的舌頭整理毛髮，舌頭上的鉤狀乳突結構類似梳子的效果，讓貓咪可以整理毛髮，也能將骨頭上的肉刮下來讓貓咪更順利進食，而且貓咪理毛不僅是將自己打理乾淨，更有調節自身溫度的作用，所以換毛季節貓咪會更勤家理毛。

梳理而脫落的毛髮會進入到貓咪的消化道，大部分的貓會經由咳嗽、嘔吐，將吞進去的毛髮排出來，有些也會從糞便排出來。但若是吞進去的毛髮量太多，囤積在貓的腸胃中就有可能變成「貓咪毛球症」。

春秋兩季是貓咪換毛的季節，每到此時喵星人也會勤加理毛、舔毛，這時候最要注意舔進去的毛有沒有排出來，才不會造成「貓咪毛球症」。（Earnest Li/Unsplash）

什麼是貓咪毛球症？

貓咪吞進去的毛無法通過消化道被分解，也無法藉由嘔吐排出來時，囤積在腸胃內就會造成毛球症。

貓咪患上毛球症時會有甚麼症狀？點圖看答案！↓↓↓​

如何有效地幫助貓咪排毛？​點圖看答案！↓↓↓​

+ 4 + 3 + 2

一定會有一些人想說為什麼只有家貓需要吃排毛的食物，那外面的流浪貓呢？他們不會常常有無法排毛的問題嗎？

雖然貓科是百分之百肉食動物，但是牠們在吃比牠們更小型的哺乳類動物時，內臟都含有被消化過的纖維類食物，現在家貓都是吃飼料或是罐頭，沒有機會攝取到纖維類食物，因此適量的餵牠們一些，是有幫助的喔！

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