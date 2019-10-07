獒犬向大門狂吠　媽耳邊傳詭異女聲　網民：狗狗在守護你

有人說狗狗天生能看到一些人類看不到的東西，但事實是否如此，便不得而知。 在台灣，有網民發文表示，她剛在新北租了房子，但藏獒一到家便不斷向大門吠叫，而且禁止她到二樓。到了深夜時份，她耳邊更傳來詭異的怪聲。直至到她搬出後，藏獒才回復正常。

別看牠像是懶洋洋，牠是頭忠心護主的獒犬！（facebook@寶總監的寶之國與他的狗王子）

這則令人有點毛骨悚然的怪事，來自台灣網民facebook專頁「寶總監的寶之國與他的狗王子」。當時女主人租了一所小房子，雖然覺得環境有點昏暗，感覺不太好，但由於有宗教信仰，便沒有多理會，但卻想不到會遇上這怪事。

【點擊圖片看這隻忠心的獒犬，平日在家中的可愛模樣】

雖然是獒犬，但牠也有可愛的一面。（facebook@寶總監的寶之國與他的狗王子）

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新房子雖然單位細小，但卻是樓中樓，間隔成兩層。二樓霉味很重，放了大床可作休息。但女主人總是睡得不穩，第二天便把家中獒犬巴褲接來一起住。

狂吠攔阻上二樓

沒想到平日不會亂吠叫的巴褲，來到新家後便表現異常。一般都只會有陌生人靠近時才會吠叫，但牠現在不時對無人經過的大門吠，而且每當媽要上二樓休息時，牠都會叫得特別厲害，於是只好陪狗狗一起睡梳化。

早前女主人在網上發文，講述了她的親身經歷，實在令人有點毛骨悚然。（網上截圖）

還有一次，當時女主人發高燒在休息，突然聽到獒犬巴褲對着門口狂吠，而女主人耳邊更聽到女子的聲音傳來「讓我進去！你讓我進去！讓開！」由於實在很不安，女主人不久後便找房子搬離了。而搬家後一切都變得正常，獒犬巴褲沒有再亂吠，耳邊也沒有怪聲。

巴褲與噴水池，散熱好方法。（facebook@寶總監的寶之國與他的狗王子）

這些詭異的事情實在難以科學方法去解釋，只是有時候自己住得安心，比一切都重要。其他網民也表示「在外面租房子還是養條狗吧！」、「難怪很多人都說去看房子要帶狗狗去」、「神犬！！巴庫的正氣可以讓妖魔鬼怪退散！」

其他網民，也紛紛留言分享自己的經歷：「我家狗狗過世之後，另一隻狗狗都會一直對房間或廚房叫，我問牠說『是哥哥回來了嗎？別嚇到哥哥』，牠就真的不叫了。」、「我也是一個租房子時候，我兒子已經白內障90%視力喪失了。但是每天晚上準確無誤都會對準廁所的方向狂吠。大約12-2點晚上。嚇死人了。」當然，一切信不信由你，最重要是自己安心。