走失4年後奇蹟重逢　暖男跨700km團聚　重逢一刻哭崩　

別輕易放棄希望！ 在加拿大有狗主在4年前走失了愛犬，從此變得意志消沉，但他堅信終有一天可尋回愛犬。而奇蹟也在不經意的情況下發生，在上月底他接到獸醫診所的電話，指從一隻流浪狗的晶片裏，找到了他的電話與資料，並着他前來領回。不過，更令人意想不到的是，獸醫診所遠在700公里以外！

人狗相隔4年再重逢，「別再離開我了」。（facebook@Mike Plas）

居住在加拿大珊德灣（Thunder Bay）的Mike Plas，在4年前曾養了1隻3歲大的雪橇與牧羊犬混種狗狗Jack。但有一天Jack突然在家中後院消失了，從此下落不明。

Jack回到主人懷裏，更多了女主人關懷。（facebook@Mackenzie Iris）

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這些年來，Mike不斷在網絡上發布尋狗的消息，但一直沒有回音。4年時間過去了，Mike家裏也領養了另外的2隻狗狗，但他心底仍記掛著Jack。就在9月19日下午2時40分，Mike接到一個他等待了4年的電話，溫伯尼（Winnipeg）的一間獸醫診所致電給他，指有駕駛人士從路邊撿到一隻流浪狗並送到診所，透過狗狗身上的晶片，找到Mike的登記資料因此聯絡了他。

對我來說，Jack不只是一隻狗！我們曾一起經歷許多事情，一起去釣魚、一起去打獵，並且與我一起工作，我甚至會特意請假去慶祝牠的生日。 Mike Plas

分隔700公里

從影片中可看到，雖然分開了4年，但狗狗Jack沒有把主人忘記。牠興奮地搖着尾巴跑到主人跟前，一直舔主人的臉，而Mike也在影片中痛哭大叫，畢竟這是一個奇蹟，沒人想到分開了4年，相隔700公里，跨過多個州份，如今竟能人狗遇重聚。

這個距離，狗狗是怎樣跑到這裏的。（網上截圖）

沒人知道為何Jack會從珊德灣走到溫尼伯，這裏相隔700公里，駕車也要7個多小時才能抵達。這些年來牠經歷了什麼？有沒有人餵養照顧牠呢？這些Mike都沒法得知。但十分慶幸，Mike找回了愛犬Jack，他更在自己facebook裏鼓勵所有走失了狗狗的人「永遠都不要放棄希望，我從來沒有放棄過。就算是身處在不同省份，分開了4年，現在我和Jack又生活在一起了」。

Mike表示由於現時家裏已領養了2隻狗狗，目前對Jack來說，最大挑戰就是要適應新生活，並和家中狗狗和平共處。

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