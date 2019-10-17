【貓行為】如廁時突傳貓貓慘叫聲　開門見美貓女秒變刀疤姐

橡筋對毛孩來說有着潛在危險，因此處理時要加倍小心。早前一隻貓咪，便因百厭玩橡筋而令自己陷入險境，紅色橡筋卡在頭上，令貓咪傳出慘叫聲。這張可憐的貓咪相，在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部」專頁裏瘋傳，網民都極擔心貓咪是否受了傷，幸好寵主有及時解釋，這只是一條橡筋。

一條血紅色的疤痕，突然在貓咪臉上出現。（fb@貓咪也瘋狂俱樂部）

【點擊圖片看圓圓的可愛模樣，明明是美貓女的牠，突然變成了刀疤姐】

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據寵主表示，其實她只是剛去廁所，不料才踏出門外，就聽到貓咪圓圓傳來慘叫聲。原來，貪玩的圓圓在玩弄一條紅色的橡筋，更不小心把橡筋套了到頭上，無論怎料甩也甩不掉，結果發聲呼喊。

相中的圓圓一副知道闖了禍的模樣，無奈地向主人求救。主人見其實不是箍得很緊，於是匆匆拿出相機拍照後，便替貓咪移走橡筋，並留言表示：「幾乎心臟病發」、「檢查後幸好沒受傷，這是反面教材！」

網民很關心圓圓情況，並表示要小心橡筋這類小東西，它對毛孩來說真的有很大潛在危險。就像綁着飯盒的橡筋，不要直接用橡筋綑一圈，而是應在對角線綑綁，這樣橡筋便不會卡到毛孩頭上。「我以為是頭流血」、「第一眼看到以為被砍了！」、「如果是浪浪被便當盒上的橡皮筋給纏住，可能就沒救了……。」