【寵物共享公園】曾被鄺俊宇批設施不足　康文署擬增設這項設施

近年越來越多人關注毛孩身心健康，希望能有更多適合人狗同樂的地方可供使用。而康文署在今年年初，已在全港6個公園推行為期一年的「寵物共享公園」試驗計劃，開放給狗主帶同狗狗一同使用。雖然寵物可進入的公園多了，但當中的設施配套仍嫌不足，有必要作出改善。

康文署在今年1月1日起，已在全港6個公園，推行為期一年的「寵物共享公園」試驗計劃，容許狗主帶同狗狗進入，令全港可供人狗同樂的公園增至50個。

增設狗狗排泄物收集箱

「寵物共享公園」試驗剛實行時，立法會議員鄺俊宇曾帶同愛犬到元朗宏業南街休憩花園視察，當時已發現公園的配套設施不足，如飲水機、動物休憩設施及圍欄等均欠奉。

到了試行10個月後，據康文署向海濱事務委員會提交的簡報表示，由於一般公園原先在設計時，並沒有考慮到有寵物會使用，因此園內適合寵物使用的配套設施甚為不足。但現時已額外增設了狗狗排泄物收集箱等，以及加強公園的清潔服務。

2019年1月1日試行的「寵物共享公園」計劃名單：

山頂花園

啟德跑道公園

棠蔭街山邊休憩處

大窩口道遊樂場

城門河第三海濱花園（B區）

宏業南街休憩花園

【點擊圖片看寵物公享公園現時情況】

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簡報中還表示，整個「寵物共享公園」試驗計劃反應正面，會在綜合各方意見後再進行檢視，有意開放更多地區試行「寵物共享公園」計劃。

「寵物共享公園」使用者守則：

1. 請以帶或繩子牽引你的狗隻。

2. 請妥善管束你的寵物並恰當地控制其行為，以免對其他人或寵物造成滋擾或傷害。

3. 請勿容許寵物隨處大小便。

4. 請保持環境清潔衞生。