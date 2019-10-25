【狗食貓慘劇】主人搬屋一走了之　狗狗飢餓難耐吃下貓朋友

實在令人不敢相信，竟然有人作出如此殘忍的事。在英國，有毛孩主人在搬屋時竟將1狗2貓遺棄反鎖在內，然後一走了之。狗狗飢餓難耐，更將其中1隻貓咪吃掉！

警方破門而入，看到一屋凌亂，更發現一具貓屍。（SWNS）

據英國South West News Service的報道，現年29歲的Tiffany Guest，在本周三（10月23日）被判處18星期監禁，並承認違犯3項動物福利法控罪，被判15年內禁止擁有任何動物。

【點擊圖片看這宗殘忍的棄養毛孩事件，幸好最終犯案者繩之於法，倖存狗狗也有了新家】

事件發生在2017年5月20日，當時Guest搬出公寓後，卻無情地把家中的斯塔福郡鬥牛爹利犬Kray，以及兩隻貓咪Reggie和Ronnie遺棄在家裏。直到10天後，鄰居投訴Guest家裏傳出惡臭，警方破門而入，才發現單位內情況惡劣，只有一隻飢餓瘦弱的狗倖存，在旁還有一具餓死了的貓屍。

警方通知當地的動保組織RSPCA派員到場，調查後認為狗狗Kray之所以能活下來，是因為牠把家中的貓咪Ronnie吃掉充饑。倖存下來的狗狗Kray，最終被動保機構接走並安排治療，警方則調查事件發生的原因。

29歲棄貓狗女子Tiffany Guest。（facebook）

警方迅速找到單位原屋主Guest，並對她作出提告，但她為了逃避法律制裁，竟然逃到了馬爾他。直到去年9月，Guest試圖回到英國，隨即被逮捕歸案。不過，在保釋期間，她又再次逃往馬爾他。最終在今年10月10日，她再次回到英國時被捕。伯明罕警方將她還押候審，並成功對她作出裁判。

RSPCA的Boris Lasserre在裁判後表示：「實在不敢想像，這些寵物一定忍受着長時間的痛苦，在貓咪在活活餓死前，牠們一定非常害怕。」倖存的狗狗Kray如今已改名叫Bobby，牠已回復了健康，並有了新家庭收養，展開另一段新生活。

【點擊圖片看另一宗貓咪被遺棄家中事件，雖然說是老人突然入院沒法照顧貓咪，但貓咪在家似乎是一直被虐待】