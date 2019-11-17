【貓洗澡】一文教識你點幫貓星人沖涼　4個注意事項必知

貓咪到底需不需要洗澡? 大概會有一半的貓主會告訴你：貓咪幹嘛洗澡，牠會自己整理乾淨吧！的確，貓咪天生就是愛乾淨的動物，只要弄髒了就會自行打理，甚至還有『沒洗澡貓咪飼主聯盟』，專訴求不洗澡的貓咪。

文：糖橘子／滔客

大部分的家貓都是和人類一起睡覺、共處一室，雖然貓咪會每天整理自己毛髮，舔毛的範圍還是有限度，無法全身都清潔到。貓咪洗澡除了維持乾淨的體態外，還可以預防皮膚病，如果平時有散步習慣的貓咪更要洗澡，也可避免體外寄生蟲的寄生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果平時有散步習慣的貓咪更要洗澡，也可避免體外寄生蟲的寄生。(Cat Mapper (Max Ogden)@unsplash)

工欲善其事，必先利其器，想幫貓貓洗澡當然要先準備好工具 ( 按圖了解↓↓↓ )

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準備好工具之後就可以開始洗澡，但洗澡前該注意什麽? ( 按圖了解↓↓↓ )

準備好了，來洗澡吧~~ 沖、搓、擦、吹、曬

【沖】

1. 將小臉盆裝滿溫水，讓貓咪的四肢先碰到水，先測試貓咪的反應； 一般貓咪是不喜歡水的，因此不能一下馬上進階，容易引起貓咪的反感。 2. 用手淋水，慢慢依序把貓淋濕，從背部、尾巴、頸部、四肢、最後才是腹部。此時貓咪應該都準備要逃走了，記得要一手輔助或請另一人幫忙，不要讓貓咪帶水逃脫，逃脫後的貓咪會更難處理。

依序在貓咪身上淋水，才不會一下受到太大驚嚇。( VCG )

【搓】

3. 搭配專用洗毛精搓揉貓咪，此時可用手輕輕搓揉或使用按摩梳，同時可幫貓咪按摩。 別忘了要安撫緊張的貓咪，動作儘量輕柔，不要太粗魯。 4. 全部搓洗乾淨後，再用乾淨的溫水慢慢淋在貓咪身上。依貓咪的反應，再決定要不要直接使用水龍頭沖洗，切記水不可潑到貓咪的頭。若此時貓咪的配合狀況良好時， 可趁機幫貓咪擠肛門線。(第一次洗澡請不要做)

【擦】

5. 洗好澡的貓咪立即用第一條吸水毛巾包覆起來。先搓揉掉大部分的水分，再稍微擦拭渾身濕透的貓咪，並確認貓咪此時是否有異狀。這時第一條毛巾應該相當濕，請直接更換成第二條吸水毛巾。

小撇步 : 若貓咪神情過度緊繃不安，可在這時先將貓咪放開，讓貓咪自由在溫暖的浴室內行走幾分鐘，先穩定貓咪的心情。

6. 包覆第二條吸水毛巾後，再將貓咪帶出浴室。準備下一步的吹乾程序。

洗好澡的貓咪立即用第一條吸水毛巾包覆起來。( VCG )

【吹】

7. 一邊用毛巾搓乾並一手用吹風機將貓咪吹乾。別忘了隨時注意貓咪狀況，這時候的貓咪一定隨時準備會逃跑。

小撇步 : 可使用網狀立體洗衣籃，將貓咪放置在洗衣網內， 就可不費吹灰之力的慢慢將貓咪吹乾。

【曬】

8. 如果環境許可，請視情況將貓咪放在有太陽的地方曬曬日光，會有令人驚喜又溫暖，獨一無二的香味喔。

最後，洗澡完的貓咪別忘了開個罐頭或幫牠加菜獎勵一下，同時記得要再讚美牠，讓貓咪留下美好的記憶後，下次會提高洗澡的意願喔。

洗澡完的貓咪別忘了開個罐頭或幫牠加菜獎勵一下（Hulki Okan Tabak/unsplash）

懶人秘招：

沒法自己動手、工作太忙的貓主，請慎選寵物美容店後，可請美容師代為幫忙，比較講究一點可自備洗毛精給寵物店。也不為一個省事的好辦法。

小編巷內話

小編家的貓咪也相當不愛洗澡，因貓咪很喜歡外出散步，衛生安全起見，不得不固定一段時間就幫貓咪洗澡。為了讓貓咪適應水聲，小編在洗澡時讓貓咪願意待在浴室內陪伴 (此時的貓咪是不沾水)，花了一段時間，家中愛貓逐漸習慣水聲，也比較不怕水，甚至會主動玩水。

洗完澡後的獎勵是相當重要的！讓貓咪知道『洗澡完就會有好料！』重複幾次，當貓咪記得後，害怕洗澡的反應就不會這麼強烈了。

【本文獲「滔客」授權轉載。】