催淚彈惹的禍？黃大仙貓貓上吐下瀉　寵主紛紛轉飲樽裝水

黃大仙區一頭家貓自7月起突然皮膚敏感，病情反覆未癒，上月更突然惡化，開始腹瀉嘔吐。飼主懷疑事件與警方發射的催淚彈有關，亦擔心食水已遭污染，遂轉飲樽裝水，豈料貓貓病情隨即明顯改善。 另外，日前（28日）屯門良景邨下午瀰漫不明難聞氣味，大量居民感不適，亦有寵主因擔心寵物健康，深怕食水受催淚煙污染，紛紛轉用樽裝水。

貓貓上吐下瀉 轉飲樽裝水即好轉

居於黃大仙區的Flora養有一貓，貓貓自7月起突然出現皮膚過敏症狀，求醫後病情仍然反覆。Flora指貓貓情況於上月突然惡化，腳掌發臭，更開始腹瀉嘔吐，即使服用藥物後情況也未見好轉。家人懷疑事件與警方曾狂射催淚彈有關，怕催淚氣體已污染食水，Flora遂為愛貓改購樽裝水。

兩天後，貓貓情況明顯改善，食慾大增及不再腹瀉嘔吐，敏感情況亦已「斷尾」。Flora雖直言不確定情況是否與催淚彈有關，但仍決定將經歷分享至網上，希望各寵主多加留意。

有貓貓自7月起突然出現皮膚過敏症狀，改飲樽裝水後情況明顯好轉。（受訪者提供）

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屯門受不明氣味侵襲 貓主轉飲樽裝水

寵主轉餵樽裝水非並個別個案。屯門日前（28日）受不明氣味侵襲，多人不適。有居民指氣味疑似催淚煙，警方晚上作出澄清，指「並沒有在屯門使用過催淚氣體，或如網上流傳所講試用任何不明氣體。」當晚深夜，水務署宣布屯門良景邨一帶需緊急停水，惹起居民懷疑兩起事件有關連。

居於屯門的岑姓寵主表示，因得悉住所附近有不明氣體，擔心水源受污染，當日已轉買樽裝水予自己及愛貓。她指貓貓晚上出現流鼻水症狀，但不肯定是否不明氣體所致，將暫時繼續飲用樽裝以確安全。她坦言對日後水質感擔憂，「最近各區時常有催淚彈和水炮車藍色水，覺得水源已經受污染」，並指將購入濾水器及空氣清新機。

屯門良景邨28日下午瀰漫不明難聞氣味，大批居民感不適。（資料圖片）

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獸醫：不建議長期飲樽裝水

寵主對食水安全感擔憂，獸醫黎昌生接受訪問時呼籲寵主毋須過分憂慮：「只要煲熟啲水就無大問題。」他又指不建議動物長期飲用樽裝水，「香港水質其實算好好，水入面有氟化物，人同動物都需要。」假若寵主仍感擔心，他指短期飲用樽裝水亦無妨，建議寵主可選擇礦泉水，因內有礦物質，不過蒸餾水就不太建議。