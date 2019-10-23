警犬再上前線硬食催淚煙　動保團體轟警涉虐畜　愛協：極關注

《逃犯條例》修訂風波不斷，警方除了在各區均有發放催淚彈驅趕示威者，並多次帶上沒有防毒面具的警犬到示威現場。

前日（10月21日）晚上10時許，警方於元朗大馬路多處施放催淚彈，並帶同兩隻零裝備警犬上場，事件再度引起香港動保團體關注。香港兩大動保團體「香港愛護動物協會」、「保護遺棄動物協會」，昨日（10月22日）均於facebook發公開聲明，分別對警方行動表示極關注，以及強烈譴責警方令警犬受到不必要的驚恐及傷害。

前日（10月21日）警犬在零裝備的情況下，被派到元朗示威現場執勤，期間警方曾施放多枚催淚彈。（資料圖片）

愛協再發公開聲明關注事件

香港愛護動物協會（SPCA）自8月初發現警犬置身已施放催淚彈的環境，已兩度去信警方要求關注警犬的安全及健康。昨天（10月22日）再度於facebook發公開聲明，指得知警方在元朗行動中安排警犬後，已立即聯絡有關政府部門重提意見，並會繼續跟進有關事宜。

保護遺棄動物協會（SAA）昨日亦發公開聲明，強烈譴責警方令警犬受到不必要的驚恐及傷害，並將會繼續與警方作出跟進。

NPV非牟利獸醫（NPV）為首的17個動保團體昨天亦發放聯合聲明，指催淚煙、胡椒噴劑等化學物會刺激犬隻呼吸系統及皮膚，其毒素亦會影響犬隻健康。直指警方漠視警犬的安全，涉嫌觸犯香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，要求披露自六月以來警犬於人群驅散行動中受傷的數字。

有網民昨日發起白宮聯署，要求香港警察停止在催淚氣體擴散時派上警犬執勤，目前已獲4萬多名網民支持。

▼▼▼點撃圖片放大：看警犬被派到示威現場情況▼▼▼

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警犬零裝備 死傷數字成疑

早在8月初，已經有傳媒拍攝到警員帶領零裝備的警犬，到發射催淚彈現場執勤。愛協當時發公開聲明指，已去信警方。《香港01》在及後向警方查詢，其回覆指「暫時未有接獲任何投訴。」

另外，警察公共關係科總警司謝振中曾於8月尾的警方記者會上表示，目前未有警犬受傷，「睇唔到警犬身體有任何問題！」各媒體隨後仍多次拍攝到警犬出現於示威現場，《香港01》多次去信警方，問及有否安排警犬配帶保護裝備，當局則沒有正面回應。而警犬非自然死亡數字，經過逾一個月查詢後，則獲警方回應：「無法提供。」