【抱貓教學】抱抱貓咪最佳時機是...　究竟你抱貓方法對不對？

毛絨絨一團攤躺在地上時，總是會讓人忍不住想要摸摸、抱抱，卻擔心被貓爪抓傷，讓人有種又愛又怕的兩難。那，貓咪到底要怎抱呢？

文：糖橘子／滔客

貓咪是一種警戒性非常高的動物，比起其他被人類馴化的物種，貓咪還保持著更高的靈敏及警戒性。不熟悉貓咪特性而貿然下手，很容易引起貓咪的驚慌與不安，更可能引起貓咪會做出「出爪」及防衛動作。不當的抱抱方式非但會讓貓咪受傷，也會讓貓咪留下不好的印象，偶爾想再靠近貓咪時，貓咪會記得不好的回億，直覺就想逃跑，貓咪就會更不喜歡讓人類觸碰或懷抱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幼貓時期的貓咪若常常被人類的擁抱，會大大提升成年後對人類的好印象，並且比較容易與人類相處，也是幫助貓咪社會化很重要的一環。

按圖即看最佳抱抱時機↓↓↓

好想抱抱貓咪，可是卻不知如何下手 （Vera Barus／Unsplash）

來做個簡單測驗吧：

以下示範幾種抱抱方式，覺得哪個是對的？哪個是錯的？請先不要看答案，心中有答案後，再核對一下↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

您答對了嗎?

抱貓咪的時候，建議要像抱小孩，扶著頭外，同時要一手托著貓屁股，讓貓咪有立足點，這樣貓咪才會有安全感，不會因被懸吊在半空時，而感到害怕。方法三與方法四僅適合幼齡貓咪。方法三吊單槓的方式，因讓貓咪全身重量都集中在腋下，貓咪沒有立足點，時間太長會讓貓咪不舒服，也較容易受傷；方法四拎脖子的方式最常見於母貓要帶小小貓的時候，會咬著小小貓的脖子。此方式只適合小小貓，當貓咪長大後，考量到體重和體型，並不適合這樣的抱貓方式。

抱貓咪的時候，建議要像抱小孩，扶著頭外，同時要一手托著貓屁股，讓貓咪有立足點，這樣貓咪才會有安全感（Ramiz Dedaković／Unsplash）

第一次跟貓咪抱抱嗎？建議您耐心等待貓咪主動靠近後，先輕輕撫摸牠，讓貓咪卸下心防。在貓咪習慣和人類相處模式後，才能夠再更進一步；記得採循序漸進的方式，不要太突然，嚇著了貓咪可就得不償失了。因為，正確的抱抱方式可以有效地幫助貓咪與貓主之間的情感加溫啊！

【本文獲「滔客」授權轉載。】

【點擊圖片看如何替貓咪洗澡，貓奴一定要學清楚】

大部分的家貓都是和人類一起睡覺、共處一室，雖然貓咪會每天整理自己毛髮，舔毛的範圍還是有限度，無法全身都清潔到。貓咪洗澡除了維持乾淨的體態外，還可以預防皮膚病，如果平時有散步習慣的貓咪更要洗澡，也可避免體外寄生蟲的寄生。

如果平時有散步習慣的貓咪更要洗澡，也可避免體外寄生蟲的寄生。(Cat Mapper (Max Ogden)@unsplash)

工欲善其事，必先利其器，想幫貓貓洗澡當然要先準備好工具 ( 按圖了解↓↓↓ )

+ 3 + 2

準備好工具之後就可以開始洗澡，但洗澡前該注意什麽? ( 按圖了解↓↓↓ )