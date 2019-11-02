【貓家居】要建造喵理想家居　九成貓奴都忽略這點

為何家裡有貓咪3D垂直空間對家貓來說這麼重要？ 文：墨汁／滔客

1. 家貓欠運動，垂直空間幫助貓咪消耗熱量、維持健康。

大部分的家貓因為無須狩獵、爭地盤、覓食、躲藏等，運動不足加上吃進去的熱量又太高，常有過胖的狀況，進而影響健康。垂直3D空間讓貓咪在追逐和移動間就能順便消耗更多熱量，攀爬的過程中可以到達想去的地方，順道就做足了運動，是小資貓奴或居住空間不是太大的主人，幫助貓咪維持體態的好方法。

2. 幫助貓咪發洩精力，減少打架、半夜追逐，提升主人睡眠品質。

家裡有多隻貓咪的主人，一定有在半夜三更被這些瘋小孩、夜貓子追逐、打架的腳步聲吵得睡不著，或是被打翻、打破東西的聲音給驚醒的經驗。貓咪自古以來即是狩獵型的動物，他們每天都需要極大的活動量來消耗他們的體力，才能讓每天凌晨活動力最旺盛的牠們跟貓主人們和平共處，不至於影響主人睡眠和生活作息。

正因為家貓需要主人幫牠們計劃運動量，市面上用來消耗貓咪精力的玩具也就不勝枚舉，主人們可以選擇手動式的逗貓棒、大型貓抓板或是電動小老鼠之類的玩具來跟牠們玩。貓老爹傑克森就告訴貓奴們：精力旺盛嚴重到常打架的貓咪，一天至少需要一小時的「玩樂時間」，才足以消耗牠們多餘的精力和轉移想打架的衝動。如果實在是有困難擠出這樣的時間陪貓咪玩，還有一個好辦法就是將家裡佈置成「體力消耗型」的貓咪遊樂園。

3. 垂直3D空間給貓咪一個逃生路線，減少打架、壓力、問題行為。

動物行為專家戴更基醫師就常不斷強調，有些貓咪的問題行為是因為主人沒有給予良好的活動動線和逃生路線，導致多貓家庭的弱勢貓咪產生壓力和問題行為。所以說，為貓咪創造一個3D垂直空間，可以讓貓咪的身理與心理都更健康。

一個擁有橫向、直立、各種逃跑動線的貓咪空間，可以幫助主人和貓咪的身心都健康。（滔客授權使用）

垂直空間是王道

但現在一般家庭的生活空間都很小，市售的貓咪跳台或是貓咪城堡對於大多數人來說，通常都過大，佔去許多空間。DIY天空樹不但省錢，而且可以隨意修改、連結家裡其他擺設，規劃貓咪的完美活動動線，還可以讓貓咪自己消耗體力，順便磨磨爪子，是個超實用的創意勞作。

不過也有許多人因為沒有時間和力氣自己DIY，因而放棄了，實在蠻可惜的。不過別傷心，這次我找到另一個天空樹成品，提供沒時間自己DIY天空樹的朋友們，也可以輕鬆在家「立樹」，擁有適合貓咪「垂直3D生活空間」的機會！

韓國製造 品質超讚的天空樹懶人版！

其實我有蠻多東西都在淘X買的，不會因為產地是China就退避三舍，但是對於有危險和健康疑慮的東西，例如貓咪食物、零食、寵物電毯、大型跳台……等這類型商品，我就真的比較注意產地和品牌。我們家有6隻貓，貓咪4-7公斤不等，大家每天跳上跳下的東西，每天要承受多少力道的衝擊。若是不穩固倒下來砸到貓咪，我光用想的都會睡不好。

這次開箱的天空樹是韓國進口的，無論是包裝還是木頭的實木材質、貓抓墊的精緻品質，都好到沒話說，殺了我超多底片（還好我們進入了數位時代）。 所以如果要把它拿來跟市面上賣的東南亞／中國製造等一般便宜貓抓柱來比價錢，真的是一分錢一分貨，客官你要想清楚～ 廠商表示就是擔心自家貓咪跳上跳下的跳台會塌陷搖晃造成危險，才特別進口這款韓國原裝製造，使用加拿大AA級松木的原木貓跳台，很希望消費者了解他們對品質的堅持及用心（廠商之前表示，碰到不在乎品質一直說他們家貓抓柱比某些跳台貴的人讓他們很桑心……）

開箱開始嘍↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

天空樹立樹典禮完成！

在差不多一個小時內（扣掉排除旁邊愛鬧貓咪所需時間和錄影拍照片的時間），這個天空樹三代就組裝完成啦！比起我們自己DIY一整天超過12小時的天空樹（大部分是因為麻繩那個恐怖打結狂），真的快多多多多多了……

我們興奮的完成立樹典禮，讓5名貓咪檢查官趕快上去測試一下↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

大家有看到天空樹上方的那個木頭圓盤嗎？（我知道你們都在看貓）

那個木頭頂盤是我覺得做的很好的地方，讓整個天空樹很穩固但很有始有終，不會為了要老老實實的頂到天花板而露出一個什麼醜醜的裝置。而且它的圓盤直徑只有15公分左右，連我們要把它塞在很有限的空間裡，都沒問題。（有時候你想立樹的地方，就是這麼的邊邊角角啊～）

《小提醒》為了更穩固，圓盤一定要100%貼附（頂）在完全平整的地方喔！如果天花板有好幾層的人，一定要找夠寬的那一層，整棵樹才會穩固！

立樹完成之後，我們很大力的搖晃了天空樹一番，模擬地震和貓咪自製地震時的搖晃程度，結果真的就是「穩」，安心度100%。

總結：

希望大家能夠了解3D垂直空間對於貓咪健康及不打架的重要，有時間的人可以自己照著我們的教學 DIY，沒時間的貓奴們，我真的很推薦這款韓國製造天空樹。除了品質好之外，還有不會搖晃、組裝容易簡單、可伸縮配合不同天花板高度、頂盤小不佔空間、配件齊全（一次擁有吊床／睡墊／貓抓柱／太空艙）、品質真的比一般用一下就會搖來搖去超級不耐用的貓抓柱好太多……等優點，推薦給大家。

適合／推薦：

✓多貓～超多貓家庭

✓打架貓家庭

✓膽小貓家庭

✓過胖貓家庭

✓空間較小的家庭

✓想打造完美貓咪空間的家庭

✓想擁有完整活動空間加上一點DIY點子，可無限延伸貓咪空間的創意主人

【本文獲「滔客」授權轉載。】