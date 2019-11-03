【貓咪診症】主子眼紅流眼淚？看獸醫前寵主緊記先做這件事

貓咪的眼睛漂亮清澈，弧度和透徹如彈珠般迷人，瞳孔大小變化莫測，一下子細長到幾乎看不見，一下子又圓鼓鼓可愛到令人無法移開目光，但貓咪眼睛也同樣脆弱，需要家長好好觀察保護。 文：墨汁／滔客

貓咪的視網膜後方有一個脤絡膜毯 (tapetum lucidum)，它可將更多光線反射至影像感受體，增強夜視的能力。正因為這層反射光線的構造，當光線非常微弱時，貓咪還是能看得清楚，便於捕捉獵物。替貓咪照相時常會碰到的反光，也是因為這片脤絡膜毯的緣故。

而貓咪眼睛表面有一層淡白色的「瞬膜」，俗稱第三眼瞼，它的功能跟眨眼功能類似，貓咪清醒時它會張開，一般看不到，但是貓咪睡覺時瞬膜會閉合，就算你拉開牠的眼皮或是牠的眼皮沒有完全閉合，瞬膜還是會呈現半閉合狀態保護貓咪的眼睛（我們有時候會覺得貓咪看起來好像在翻白眼），避免異物進入。瞬膜也會在平時家貓玩鬧運動時代替眨眼的動作來保護眼睛，避免相撞、灰塵異物跑到眼睛裡傷了角膜。

(Mikhail Vasilyev@unsplash)

貓咪眼睛紅紅的原因

貓咪跟人類一樣，眼睛（角膜）也會因外傷、打鬥、灰塵沙塵刮傷、感染或洗毛精及化學藥品灼傷而呈現紅紅的潰瘍的狀態。

怎麼知道貓咪角膜可能潰瘍了？

當貓咪因為上述狀況產生角膜潰瘍情形時，最容易發現的是貓咪眼睛紅紅的。其他狀況也可能發生（點圖瀏覽）↓↓↓

(Marko Blažević@unsplash)

送醫不是第一件要做的事！

愛心動物醫院許醫師強調，當發現貓咪有上述類似角膜潰瘍或眼睛紅腫、不舒服的反應時，首先要做的事情是：「立即幫貓咪帶上頭套。」而不是一般人以為的直接送醫。

許醫師解釋，就像是病患受傷時，我們一定要做出緊急急救程序，也就是救護車上的救護人員一定會在到院前做出預防惡化的程序。貓咪眼睛一旦不舒服，牠一定會本能的不斷揉搓或試著用手抓弄，如果沒有在第一時間帶頭套再送醫，可能在送醫途中因貓咪的揉搓，造成眼睛更嚴重的外傷，擴大傷勢，造成角膜深層受傷無法復原。

角膜潰瘍是貓咪和狗狗常發見的眼睛疾病，但若是未立即處理保護後送醫，最嚴重會造成角膜穿孔、失明甚至需要「摘除眼球」，是會讓貓咪終生不便及主人永遠遺憾的。所以要提醒家長們，家裡一定要買貓狗頭套備用，一旦發現貓咪眼睛紅紅、異常眨眼時，一定要立即帶上頭套後送醫，由醫生診斷後開藥處理。

經醫師診斷開藥後，只要戴上頭套保護眼睛讓它休息，再加上每兩小時按醫囑幫貓咪滴眼藥後，貓咪幾乎在幾天內就可以恢復，眼角不再紅通通，傷口復原了，也就不會再抓了。

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