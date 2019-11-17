柴犬兄妹狗聚後回家異常安靜　打開房門見到已斷電入睡

柴犬天生就是執拗的代名詞，被稱作「拒否柴」絕非浪得虛名。如果你家中有兩隻柴犬都性格偏執，相信主人的苦惱絕非雙倍這麼簡單。台灣有網民養了柴兄弟妹，平日精力充沛百厭非常，怎料有次狗狗聚會後，回家竟然變得超安靜。網民打開房間細看，才發現原來柴犬兄妹已電斷，更抱在一起入睡！場面超溫馨。

兄妹二人，睡得多香甜。（fba@比比的秘密花園）

這對柴犬兄妹，分別是10歲的哥哥「比比」和1歲半的妹妹「QQ」，牠們平日在家經常吵得翻天，但沒想到在一起去完狗狗聚會後，回家進房後便變得極為安靜。網民擔心出了什麼意外，於是進房間細看，這時才發現兩隻柴犬已睡得香甜，完全是斷電模式！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據主人表示，其實柴犬哥哥比比一向都比較獨立孤僻，就算妹妹QQ到家後，性格還是沒有改變。但妹妹QQ，可能一直有大哥哥比比在身旁，因此顯得很依賴對方，就算只是要分開牠們一會兒，QQ還是會吠叫不停，一定要黏在比比身邊才放心。縱然QQ常被比比嫌棄，但妹妹深愛着哥哥的心從沒改變！

這次狗狗聚會，比比負責擔任着管理者角色，要在30多隻毛孩中穿梭，減少紛爭的出現。但在聚會結束後，兄妹柴犬像是筋疲力竭，回到家中也一聲不響，靜靜地入了房間。主人見房間一直沒有動靜，擔心出了意外，於是靜靜入房，結果看到這幕感人場面！主人表示真的又驚又喜，瞬間就被這畫面療癒了。

得到6千多個讚好，主人也受寵若驚！（網上截圖）

網民看到這幕溫馨的柴犬兄妹酣睡照後，都表示太可愛了！「萌翻了」、「超爆可愛！」、「只有睡覺時才是天使」、「感情一秒變好」、「兄妹感情真好，這叫相親相愛」、「很想加入一起去睡」。

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