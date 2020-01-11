【狗健康】愛吠狗狗反常做啞巴？有可能患上這3種呼吸道疾病

狗狗雖然無法說話，但可以通過吠叫來傳達消息或感情。當狗狗想吃飯、散步時，牠就會跑到主人身邊不停吠叫暗示，當狗狗感知到危險時，牠也會吠叫來提醒主人。不過，狗狗不停吠​​叫不僅會吵到主人或鄰居，還可以嚇到其他人。然而狗狗突然不出聲，或者聲音沙啞，也未必是好事。比如下面這3種呼吸道疾病，就有可能導致狗狗叫不出聲。

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狗狗喉嚨麻痺一般是遺傳性的，拉布拉多、金毛、聖伯納犬、紐芬蘭犬等狗狗都容易出現喉嚨麻痺。（Ryan Stone/Unsplash）

一、狗狗喉嚨麻痺

1.狗狗喉嚨麻痺，也就是周圍肌肉麻痺

正常情況下，喉嚨周圍的肌肉會將軟骨拉開，形成通道，讓空氣能夠流通。而在進食或喝水的時候，肌肉就會控制軟骨閉合。但如果狗狗出現喉嚨麻痺，也就意味著肌肉也無法工作，軟骨會一直堵塞通道，造成氣道堵塞，所以狗狗才叫不出聲或聲音嘶啞。

2.狗狗喉嚨麻痺的症狀，呼吸和喘氣都會困難

咳嗽； 呼吸困難； 呼吸喘氣聲嘈雜； 聲音嘶啞甚至叫不出聲； 進食時嘔吐

有喉嚨麻痺的狗狗在呼吸和喘氣時都會有奇怪的聲音，這是因為喉嚨的軟骨堵塞了氣道。同時，狗狗呼吸困難，也會使得血液無法得到充足的氧氣，因此牠會更容易累，不願運動。

3.狗狗喉嚨麻痺的原因，一般是遺傳性的

對於這種疾病，大多醫生都認為是遺傳因素引起的。拉布拉多、金毛、聖伯納犬、紐芬蘭犬等狗狗都容易出現喉嚨麻痺。同時，也有一些研究表明，喉嚨麻痺可能是重大疾病引起的，比如退行性多發性神經疾病。這種疾病不僅會影響喉嚨周圍的肌肉，還會影響整個身體的神經。

4.如何治療狗狗喉嚨麻痺？手術是最後方案

對於病情嚴重的狗狗，手術矯正是唯一的治療方案，醫生只能通過手術來保持喉嚨張開，讓狗狗能夠正常呼吸。至於病情不算嚴重的狗狗，醫生可能會先開一些消炎藥來緩解喉嚨腫脹，同時限制狗狗的活動水平，以防狗狗劇烈運動後呼吸困難。

博美犬、約克夏犬、芝娃娃、馬爾濟斯犬這些小型犬出現氣管塌陷的風險更高。（Shannon Richards/Unsplash）

二、狗狗氣管塌陷

1.什麼是狗狗氣管塌陷？實際是氣管的軟骨塌陷

氣管是上呼吸道的主要部分，是一種柔性的管狀結構，周圍有類似環一樣的軟骨。這些軟骨可以保持氣管張開，使狗狗正常呼吸。如果軟骨磨損或塌陷，那氣管也會堵塞，使得空氣無法通過，因此狗狗無法正常吠叫。

2.狗狗氣管塌陷的原因，過度肥胖的狗狗容易出現

狗狗氣管塌陷可以是遺傳性的，也可以是後天性的。博美犬、約克夏犬、芝娃娃、馬爾濟斯犬這些小型犬出現氣管塌陷的風險更高。同時，狗狗過度肥胖、長期接觸香煙等污染氣體或者項圈太緊，也容易出現氣管塌陷。

3.狗狗的氣管塌陷的症狀：咳嗽是最明顯的跡象

劇烈咳嗽，運動、被抱起與興奮時更加常見； 乾嘔； 呼吸有雜音； 聲音嘶啞或叫不出聲； 呼吸困難； 不願運動或運動不久； 牙齦變藍，特別是運動和興奮的時候； 失去意識

4.如何治療狗狗氣管塌陷？嚴重時需要進行手術

狗狗的氣管塌陷無法治愈，但主人可以通過以下方式讓狗狗舒服一些。首先，絕對不要給狗狗綁上項圈，項圈會給狗狗的喉嚨增加壓力，讓牠更難呼吸。其次，如果你的狗狗過度肥胖，那減肥也是治療的重要一環，過度肥胖會讓空氣更難流通。醫生可能會開幾種藥物，止咳藥可以緩解狗狗的症狀。有必要的話，主人還可以用鎮靜劑，減輕狗狗焦慮，讓牠平靜與放鬆，防止在咳嗽的時候發生氣管痙攣。

最後，在嚴重的情況下，狗狗需要進行手術來緩解病情。儘管手術存在風險，但順利做完之後狗狗會恢復得更好。術後狗狗往往需要住院一到兩天，並進行藥物治療，在恢復階段最好不要帶牠運動。恢復之後，狗狗或許還會出現咳嗽等症狀，但會比以前會緩和一些，而且狗狗也能正常生活。

絕對不要給氣管塌陷的狗狗綁上項圈，項圈會給狗狗的喉嚨增加壓力，讓它更難呼吸。（Ken Reid/Unsplash）

三、狗狗上呼吸道感染

1.什麼是狗狗上呼吸道感染？由細菌和病毒引起的疾病

狗狗上呼吸道感染通常會影響支氣管、氣管、喉嚨以及鼻腔，這種疾病十分常見，特別是免疫力低下的狗狗身上。上呼吸道感染是由傳染性的細菌與病毒引起的，因此一旦有一隻狗狗患病，其他身邊的狗狗也會遭殃。而最常見的上呼吸道感染就是犬窩咳，當狗狗患病時，主人可能需要將牠隔離，以免傳染給其他狗狗。

2.狗狗上呼吸道感染的症狀，與人類的感冒症狀相似

狗狗上呼吸道感染的症狀一般會根據病因改變，其中常見的就包括：

流鼻涕； 流眼淚； 體溫升高； 打噴嚏； 咳嗽； 嘔吐； 鼻子乾； 口腔潰瘍； 食慾不振； 體重下降； 脫水； 嗜睡

3.狗狗上呼吸道感染的原因，大多是傳染性的細菌病毒引起的

有多種細菌與病毒可以引起狗狗上呼吸道感染，幼犬、老年犬或免疫系統受損的狗狗則更容易受到感染。其中，博德特氏菌可以通過狗狗的唾液傳播，因此狗狗咳嗽或舔舐其他狗狗都會傳染疾病。如果沒有得到及時的指令，可能還會發展成支氣管肺炎。

同時，狗狗上呼吸道感染也可能是犬瘟熱病毒、腺病毒、副流感病毒等病毒引起的，這些病毒都會嚴重影響狗狗的呼吸系統，並造成上呼吸道疾病。

4.如何治療狗狗上呼吸道感染？

給狗狗定期接種疫苗，可以有效預防因病毒引起的上呼吸道感染。如果是細菌引起的，那醫生通常會開一些抗生素來抑制細菌繁殖，強力黴素就是一種對抗博得特氏菌的常見藥物。如果狗狗脫水，醫生也建議先給牠靜脈輸液。除此之外，主人要記得隔離狗狗，並確保牠獲取足夠的水分與營養物質即可。

有多種細菌與病毒可以引起狗狗上呼吸道感染，幼犬、老年犬或免疫系統受損的狗狗則更容易受到感染。（Berkay Gumustekin/Unsplash）

除了上面三種情況，狗狗喉嚨氣管中有異物，也可能會導致牠出不了聲，這種情況可能會比較明顯。不管是哪種情況，一旦發現狗狗出不了聲，並且出現其他症狀，主人都要及時帶牠去寵物醫院檢查。當然，有時候狗狗也可能只是叫得太頻繁，所以聲音嘶啞或者累到不想叫。你們家的狗狗平時愛叫嗎？

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