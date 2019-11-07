【狗行為】沒有絕不咬人的犬種　一文看清狗狗攻擊的7大原因

狗狗咬人這一話題一直反覆進入在我們的視野中，相關新聞也是層出不窮，許多人討厭狗狗的原因也源自於此。事實上那些咬人的狗狗並不全是流浪狗，更多的是有主人的狗狗。 這些狗狗的主人在平時根本不會意識到自己家的狗狗會咬人，甚至出門遛狗也不給狗狗戴上牽引繩，直到發生慘劇才後悔莫及。 因此身為主人，我們需要認清以下7點，不再盲目相信狗狗不會咬人這一荒謬的說法。

就算狗狗再乖，在生命受到威脅或其他緊急情況下，狗狗會遵循本能保護自己，必要時會攻擊他人。（GettyImages/VCG）

別再自以為家裏的狗狗很乖

很多主人都會有這種自我意識，認為狗狗平時在家溫順可愛，從未有過攻擊行為，從而得出了狗狗不會咬人的結論。但很多時候主人往往會因為這一自我意識而付出代價，就算狗狗再乖，在生命受到威脅或其他緊急情況下，狗狗會遵循本能保護自己，必要時會攻擊他人。

同時，狗狗不會咬主人並不代表牠不會咬陌生人，特別是狗狗經常會攻擊小孩子，因為小孩子在狗狗眼裏是好欺負的對象。

當狗狗以為主人受到威脅時，牠也會因為想要護主而咬人，這也是主人口中的「乖」。如果主人遛狗不牽繩，那麼狗狗衝起來的時候是根本攔不住的。

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沒有絕不咬人的犬種

這世界上存在著眾多的狗狗品種，在這些品種中，幾乎沒有絕不咬人的品種。經常出現咬人的是一些大型犬或是烈性犬，像阿拉斯加、比特犬等的犬種咬人的新聞十分常見。就算是溫順的金毛也有咬人的可能。

今年的1月15號，在廣東深圳就發生了一件金毛咬人的事件。當時一女子路過，被金毛當街撲倒並撕咬，最後被路人用掃把分開，而重要的狗狗主人卻逃跑了。

雖然我們提起狗咬人都會想起大型犬，然而經常發生咬人的也有小型犬。像鬥牛犬、貴婦狗這些小型犬都十分喜歡咬東西，如果主人不及時訓練，狗狗可能會在玩耍的時候過於興奮而咬人。同時小型犬也因為體型嬌小，所以牠們會更加缺乏安全感，從而對事物更加敏感，如果受到刺激或威脅，咬人完全是有可能的事情。

狗狗為什麼咬人？

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為了防止慘劇的發生，各位主人帶狗狗出門散步時務必給狗狗戴上牽引繩，必要時還可以給狗狗戴上口罩。如果狗狗經常出現攻擊行為，那麼主人一定要及時請狗隻訓練員或寵物醫生對狗狗進行訓練判定。制止狗狗咬人，最終還是要從主人自身出發。

1.Weiss HB, Friedman DI, Coben J H. Incidence of dog bite injuries treated in emergency departments[J]. Jama, 1998, 279(1): 51-53. 2.Sacks JJ, Sattin RW, Bonzo S E. Dog bite—related fatalities from 1979 through 1988[J]. Jama, 1989, 262(11): 1489-1492.

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