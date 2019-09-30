【狗健康】幼犬總是在睡覺　日睡18小時竟然是正常？

隨著當代人生活的日漸豐富，熬夜在年輕人當中也逐漸成為一種風潮。而現在，睡眠不足的問題不僅出現在年輕人當中，就連狗狗也著了道。和人一樣，睡眠不足會對狗狗的身心造成很大的影響，尤其是對於還在長身體的幼犬來說，睡不夠還會影響牠們的發育。

睡眠不足的危害

一， 延緩生長發育

我們都知道在狗狗的幼年期是生長發育最快的階段，也是可塑性最大的時期。狗狗在幼年期的發育狀況將影響到其日後的體格、性格以及行為習慣的形成。幼犬每天需要睡滿18~20個小時才能滿足生長發育的需要。如果幼犬睡眠不足，將影響到體內生長激素的生成，導致發育遲緩，甚至導致狗狗的發育不良。

二，影響狗狗的身心

無論是幼犬還是成年犬，睡眠不足最直接的影響就是導致身體不適。得不到充足睡眠的狗狗常常表現得異常疲憊：能躺著就絕不站著、經常打哈欠、兩眼無神、精力渙散。而且睡眠不足的狗狗也會像人那樣心情煩躁，工作能力下降。表現在幼犬身上就是難以集中精神進行訓練，訓練效率下降。

無論是幼犬還是成年犬，睡眠不足最直接的影響就是導致身體不適。得不到充足睡眠的狗狗常常表現得異常疲憊：能躺著就絕不站著、經常打哈欠、兩眼無神、精力渙散。（unsplash@ramesh casper）

幼犬睡眠不足的原因

一，玩過頭

相信有照顧過小朋友的家長都知道，帶小朋友玩耍的時間不能太長，否則他們顧著玩就不願意睡午覺了。這個道理放在狗狗身上也適用。如果幼犬在玩耍的時間過於興奮，那麼牠們之後很難在短時間內入睡。

二， 睡眠環境不好

睡眠環境同樣會影響狗狗的睡眠質量。對於狗狗來說，牠們同樣喜歡在安靜舒適的場所休息。如果把牠的狗窩擺窗戶旁或者人員走動比較頻繁的地方，牠們就很容易被周圍動靜影響，無法安心入睡。另外，狗窩不夠舒適，或者離主人太遠缺乏安全感，都有可能導致幼犬睡不好。

如何改善幼犬睡眠質量？可注意三方面，包括幼犬的心情、作息安排和營造良好的睡眠環境（按圖詳盡了解）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

幼犬正處於長身體的階段，保證充足的睡眠是非常重要的。因此無論多麼想跟狗狗互動玩耍，主人也要分時間，該玩耍的時候玩耍，該睡覺的時候還是得讓牠睡覺，這樣才能讓狗狗健康成長。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】