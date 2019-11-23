【貓狗換毛】換季甩毛多變災難！　一文學識除毛5大絕招

家中有養寵物的人，必須更加注意環境清潔，因為一方面養寵物會因掉毛、寄生蟲等造成環境髒亂及引起過敏；另一方面，相較於人類，寵物小小的身軀更容易因為不潔淨的環境導致疾病。

文：Q小蓉／滔客

以下就來介紹一些除毛的好方法，不只是年終大掃除時可以將家中的毛一網打盡，平常維持家庭清潔也可以使用（按圖預覽）↓↓↓►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5 + 4 + 3

使用強力吸塵器

強力吸塵器不僅可以吸除一部份害蟲，也能順利把寵物掉落地面的毛吸除乾淨，不會像掃把一樣，稍微大力一點毛就飄走了。

使用消毒酒精

酒精的優點是能迅速消毒，卻又揮發性高、不會殘留，因此不用擔心殘留的藥效反而害到寶貝的寵物，所以清除完地上的毛之後，不妨以酒精擦拭，達到更全面的清潔功效。但要注意，酒精的濃度必須在70％～75％才會有殺菌效果！如果購買的是濃度95％的藥用酒精，可以依照以下比例加入純水、蒸餾水或煮沸過的冷開水：

500c.c酒精 → 加150c.c水 400c.c酒精 → 加120c.c水 300c.c酒精 → 加 90c.c水 200c.c酒精 → 加 60c.c水 100c.c酒精 → 加 30c.c水

地上的毛屑髒污搞定了，那床上、衣物上沾染到的毛的怎麼辦？

不妨試試有防滑顆粒的塑膠手套。這種一般用來洗碗、洗衣用的手套，由於具有摩擦力卻又柔軟不尖銳，因此可以剝除衣物纖維上的毛，又不傷害衣物。

地板和衣物清理乾淨就高枕無憂？

其實寵物身上輕飄飄的毛，也會在空氣中飄動呢！這時候可以考慮買台空氣清淨機，吸除空氣中的毛髮和塵蹣，如此一來，既能避免過敏，也不會三不五時就有毛黏到臉上了。

寵物才是「產毛元兇」

不過再怎麼說，以上方法都是治標不治本，俗話說「貓毛出在貓身上（當然狗狗或兔子也是一樣啦！）」，只要藉由梳毛和剃毛，就能大大降低寵物們的「產毛量」。梳毛可以3天～1周／1次，梳毛的同時還能順便幫寵物按摩、跟他說說話，增進彼此的感情。而剃毛可以選擇在跨入春秋的2次換毛季進行，但建議還是要留下短短的一層毛，因為若是完全剃光，在夏天反而會讓寵物失去阻擋紫外線的利器呢！

【本文獲「滔客」授權轉載。】