貓貓頸上纏怪異領帶　主人仔細看嚇一跳　喵星人差點要喪命

在澳洲，一位貓奴回家後，發現家中貓咪像是戴了一條奇怪的領帶，貓咪在掙扎並發出了叫聲。當貓奴仔細看清楚後，才發現這不是什麼領帶，而是一條蛇。

貓咪頸上，原來纏着一條毒蛇。（fb@Snake Catchers Adelaide）

事件發生在澳洲O'sullivan Beach附近的住宅單位，Goldie Rock在回家後，發現家中貓咪行為怪異，頸項上像是突然纏着了一條領帶。在仔細查看後，才發現這是一條蛇。當時她被嚇了一跳，隨即趕緊致電捕蛇專家前來救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從Snake Catchers Adelaide上傳到Facebook的影片可見，捕蛇專家Steve Brown趕到Goldie家後，便即時上前關注貓咪的情況。他發現貓咪Kit的脖子上，纏着了一條具劇毒的東部擬眼鏡蛇 (Eastern brown snake)，但這蛇已死條，只是貓咪沒法把牠拿下來。

（fb@Snake Catchers Adelaide）

Steve也留意到貓咪嘴部受損，應是被毒蛇咬傷了。Goldie即時帶貓咪到獸醫處診治，檢查後發現毒液呈陽性反應，需要注射抗蛇毒血清。

幸好貓咪Kit及時帶到獸醫處接受治療，現時已康復。（fb@Goldie Rock）

Steve表示，在他從事捕蛇經驗15年中，從沒遇到過這種情況。他向各貓咪主人表示「將貓咪放養的話，會對澳洲的生態環境造成嚴重影響。牠們會捕獵小動物，也會成其他大型野生動物的獵物。家貓應該養在室內，這是確保牠們安全的方法，也是保護野生動物的安全。」

Goldie表示，貓咪Kit在接受治療後，情況已穩定。現時已接回家中，會留心別再讓貓咪跑到戶外了。

【除了貓咪行為異常要小心留意外，如果是貓奴行為異常呢？有貓奴突然一反常態，將貓糧倒到滿地都是，齊來看看貓咪的反應。】

貪吃的貓主子彷彿永遠也不會飽，總是對食物虎視眈眈，但當牠真正遇到「乾糧放題」時，牠的反應竟是逃跑。俄羅斯一頭肥貓眼見奴才將乾糧倒滿地，立即被嚇得逃走，有網民幽默地推論主子逃跑的原因。

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