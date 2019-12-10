60kg洛威拿慢慢被法虎怒瞪　一個表情回應炙熱視線　網民：超有戲

來自台灣南投縣的洛威拿「慢慢」因陪伴鄰居婆婆一事，大受網民歡迎。 狗主定期會更新慢慢的動態，最近她便分享法國老虎狗「噗噗」上門拜訪的經歷。噗噗一看到慢慢就瞪大眼睛，嚇得牠一臉委屈，表情超有戲。

法國老虎狗「噗噗」一直怒瞪著洛威拿「慢慢」，表情超好笑。（facebook圖片：洛威拿〝慢慢〞）

來自台灣南投縣的洛威拿「慢慢」是人氣網紅狗，由於牠的主人經營寵物友善民宿，所以不少愛狗之人都會慕名來到。早前，法國老虎狗「噗噗」的主人便特意上門拜訪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

噗噗跟慢慢初見面，便用力瞪大雙眼，以炙熱的視線「看」著慢慢。性格溫柔、友善的慢慢亦不禁傾斜身驅，想避開噗噗。連主人也不禁為慢慢配一句讀白：「噗噗先生，你到底要看我多久......」

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噗噗大概很少遇到身型如此巨大的狗狗吧？所以牠一看到慢慢，便一直處於戒備的狀態，準備隨時應戰。和藹可親的慢慢看到牠的反應，也感到相當無奈，只好把視線轉開，牠臉上的笑容也不禁收起來。

慢慢的主人把張貼到facebook專頁後，短短3日已經獲得超過7千個讚好，部分網民留言讚慢慢「超好戲」、「牠好像怕怕」，有網民認為噗噗「很可愛」、「看到眼睛都突出來了」、「牠第一次見河馬」、「用眼神贏了慢慢」。

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台灣南投的這隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，牠經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」

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