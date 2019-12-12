臘腸狗誤被安樂死　因獸醫診所「擺烏龍」　解釋還超荒謬

美國一頭臘腸狗被人道毀滅，飼主卻指她從未同意有關決定，原來全因診所職員「擺烏龍」，因兩頭狗狗名字相同，而錯誤致電另一位狗主。

美國猶他州一頭臘腸狗Ziggy，早前因呼吸出現問題，被飼主Andrea Martinez帶到診所留院醫治。獸醫其後建議為Ziggy進行手術，但隨即發現手術比想像中更複雜及昂貴，遂打算再次致電Andrea詢問是否將狗狗安樂死。豈料，職員不慎致電另一位飼主，並在得到對方同意下，將Ziggy安樂死 。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@Andrea Martinez）

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不久後，職員再次致電Andrea，告知她Ziggy已離世，從未同意安樂死的Andrea大感愕然，職員這才意識到剛才錯誤致電他人，並向她道歉：「我們很抱歉，因為太混亂所以致電了另一飼主。」原來另一位飼主的愛犬同名為Ziggy，職員因此不慎致電對方。

飼主怒斥：讓一個陌生人決定愛犬命運

Andrea得知愛犬已離世，不禁勃然大怒：「我絕不會同意將狗狗安樂死。」她又怒斥診所疏忽：「他們讓一個陌生人決定了愛犬的命運，他們奪取了我說『起碼我們盡力了』的權利！」

Andrea將其經歷分享至網上，網民紛紛斥診所做法荒謬，鼓勵飼主採取法律行動追究。Andrea後來補充指，診所負責人將與她會面，她將在此之後決定是否提出控告。

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