環保少女通貝里成《時代》年度風雲人物　愛犬成她第二生命

美國《時代》周刊12月11日公布2019年度風雲人物（Person of the Year）結果，最終由16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）擊敗一眾政商和演藝界名人，獲《時代》選為最能夠代表2019年的人物，她也成為歷來最年輕的當選人。 通貝里時常隻身在外地為環保發聲，而她最掛念的莫過於她的親人，《時代》編輯早前更撰文指出，通貝里想念她的家人和狗。

16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）登《時代》2019年度風雲人物。（《時代》封面截圖）

自2018年8月開始，通貝里經常會隻身前往瑞典國會前舉起「為氣候罷課」的標語抗議，及後曾多次出席演講為環保發聲，喚起了年輕人對環保的關注，成為了一名年輕的環保領袖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

通貝里家裏養了兩隻狗「Moses」和「Roxy」，牠們分別是拉布拉多尋回犬及金毛尋回犬，跟她最親密的，相信是黑色的拉布拉多尋回犬，牠經常會陪伴在通貝里身邊，例如製作「為氣候罷課」的標語紙牌。

早前，通貝里認識了一位新朋友「Esther」，牠是一隻素食主義的寵物豬。（facebook圖片：Greta Thunberg）

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通貝里時常離開斯德哥爾摩的居所，到不同的地方為環保發聲，她隻身在外地時，最掛念的莫過於她的親人，《時代》編輯早前更撰文指出，通貝里想念她的家人和狗。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

「香港示威者」入圍五強，最後未有獲選中，但在《時代》之後公布的網絡票選結果之中得票最高，成為網上票選年度風雲人物。而藝人杜汶澤和陳百祥早前多次就《逃犯條例》引起的風波發表公開言論，更獲邀出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》同場較量，討論現時香港政局。雖然他們持不同立場，但他們都有一個共通點：就是飼養寵物。

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