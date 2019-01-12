導盲犬上巴士遭罵　無知婦斥視障女：導盲犬不會是黑色

許多人的印象裡，導盲犬就是黃色的拉布拉多犬。雖然導盲犬一般是拉布拉多或金毛尋回犬，但事實上還有其他狗狗品種，也可成為導盲犬，而且狗狗身體顏色是沒有限制。 近日在英國，便有一名視障少女乘巴士時，被巴士女乘客斥罵驅趕，只因少女帶著的導盲犬皮膚不是黃色。

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Rowley是隻黑色的拉布拉多導盲犬，牠已是Megan身旁不可或缺的好拍檔。（Megan Taylor）

視力有問題的22歲英國少女Megan Taylor，在年初帶著她的導盲犬Rowley乘巴士時，被一名婦人驅趕。該婦人大聲咆哮，要求導盲犬離開車廂，高聲地叫著：「為什麼公共巴士上可以有狗，趕快把牠帶走。」

Megan自15歲時發生意外後，視力與聽覺都出現問題，日常生活需導盲犬協助。（Megan Taylor）

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被斥騙子仍冷靜面對

縱然Megan禮貌地解釋這是一隻導盲犬，而她是一位視力有問題的人，需要狗狗來協助。但該婦人完全不理會，更生氣地說：「妳這騙子（liar）別再騙人了，導盲犬是黃色的拉布拉多，快將那隻狗帶走。」然後更一再提著，「妳這騙子！（liar）」

導盲犬不一定是拉布拉多犬，也有金毛尋回犬或其他品種的狗狗。（Megan Taylor）

要留意的是，當時那婦人指Megan是「liar（騙子）」，要知道在歐美等地，指控他人是「liar」是非常嚴重的事。如有留意時事新聞，去年10月時台北市長柯文哲被人稱為「liar」，他認為名譽嚴重受損，要求對方24小時內道歉否則提告，可見liar一詞不能亂說。

Megan有耐性地回覆說：「實際上狗隻是可以乘坐巴士的，就算是寵物狗也沒問題。而我這隻Rowley更是一隻導盲犬。」不過婦人仍是蠻不講理地繼續謾罵著，堅稱自己沒有錯。最終Megan決定不再理會這婦人，雖然巴士上還有其他乘客，不過他們帶著小孩，沒有加入討論：「我明白大家都不想招惹麻煩。」

聰明的Rowley替Megan解決了許多生活上的小問題。（Megan Taylor）

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是狗狗讓我保持冷靜

縱然Megan表現冷靜，但她指如果沒有Rowley在身旁，她可能便沒法如此輕鬆面對這指責。Megan在15歲時，因意外而頭部嚴重受傷，而後遺症是會出現短暫性失明、失聰，以及失去平衡等問題。因此，她需要導盲犬的協助，才能正常生活。

在導盲犬的協助下，Megan變得更有自信，情緒更穩定。（Megan Taylor）

「在巴士這種人多的環境裡，我會感到焦慮不安，但幸好有Rowley在我身旁，牠給了我信心，讓我可保持冷靜。」雖然有這次不愉快的經歷，但Megan表示她不會因此而退縮。「我沒有做錯，我不會因為此事影響到日常生活。你不喜歡狗狗是你的問題，而不是我的問題。」

這隻邊境牧羊犬Ruby，曾是Megan的導盲犬，現在已退休，但仍和Megan一起生活。（Megan Taylor）

香港導盲犬乘公共交通工具

在香港，雖然沒法律規定，但大家都應有愛心，給更多關懷予有需要人士。其實，各類交通工具，都有適合導盲犬的位置，大家不妨留意一下。

巴士：下層最前排的關愛座，導盲犬會自動伏在地上；或可讓出輪椅空間。

小巴：可以的話，讓導盲犬伏在最後排座位旁。

電車：下層近車頭位置，就是滅火器旁邊的空間。

港鐵：可讓出任何位置，導盲犬會伏在主人腳下；亦可讓出輪椅空間。