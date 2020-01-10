【澳洲山火】堂兄弟開車捨身衝入火海　救走20隻樹熊獲激讚

澳洲山火持續近4個月，至今仍未受控，多達5億隻動物因而死亡，當中新南威爾士州估計有多達8000隻樹熊葬身火海。 有一對堂兄弟不忍心看到樹熊們受痛苦，於是特意開車到受影響的地區，拯救當地的動物。

澳洲山火自去年9月開始持續至今。（AFP）

澳洲山火持續在當地蔓延，威脅著當地人類、動物的安危，據估計已經有多達5億隻動物因而死亡，不少更在火災中活生生被燒死，當中包括哺乳類、鳥類、爬蟲類。而新南威爾士州有多達8000隻樹熊葬身火海，根據當地的生態學家Mark Graham指出，「樹熊沒有快速移動的能力，無法快速地逃離火場。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

澳洲有一對堂兄弟，分別是19歲的Micah及18歲的Caleb，他們不忍澳洲山火影響當地的樹熊們，令牠們繼續受苦，特意開車到受影響袋鼠島（Kangaroo Island），營救受困的樹熊，將牠們安置在車上。據了解，他們遇到的樹熊近六成都已經樹熊被燒死，而這次行動成功救到20隻樹熊。

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從他們上載到Youtube的影片中，可以清楚看見他們的車內載滿毛髮被燒焦的樹熊，每隻樹熊都神情慌張，仍未從火海的驚魂中平復過來。大部分的樹熊都被燒死，但他們都盡力救仍劫後餘生的小生命。

他們會暫時照顧這批受傷的樹熊，待當地情況穩定後，會協助牠們重新回到樹林裏。不少網民看完他們的影片後，都大讚他們有愛心，甚至大讚他們是英雄！

澳洲山火自去年9月爆發，持續至今仍未受控，當地有多達5億動物葬身火海。過去這幾個月，當地動保組織至少處理了近萬隻受傷動物，當中主要為樹熊、袋鼠。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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