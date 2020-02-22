走失貓四肢凍傷全截肢　3D打印竟然成為貓貓「救命藥」？

位於俄羅斯的西伯利亞冬季天氣寒冷，凌晨時份更可低至零下20度。 貓咪Dymka懷疑是隻走失貓，牠在寒冷的日子流連在街上，身體多處都被凍傷，幸好有路人發現牠，馬上把牠送到獸醫診所。可惜，凍傷的部分幾乎已經壞死，醫生不得不幫牠截除四肢。在醫生努力不懈之下，Dymka還成功接上以3D技術製作的義肢，從獲新生。

貓咪Dymka在街上流浪，結果身體多處嚴重凍傷，需要施手術切除。（Ｄaily Mail）

有路人在西伯利亞街頭發現一隻懷疑走失的貓咪Dymka，當時牠的耳朵、四肢、尾巴都出現嚴重凍傷的情況。雖然路人馬上把Dymka送到獸醫診所，但牠凍傷的部位已經壞死，如果要救活牠便需要切除牠身上所有受損的部位。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在截肢與安樂死之間，獸醫不願意放棄牠，決定幫牠截肢。及後，他與托木斯克理工大學（Tomsk Polytechnic University）的研究人員合作，嘗試利用鈦金與3D打印技術製作出義肢。

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Dymka接駁義肢的手術非常順利，成為了當地第兩隻四肢均接駁3D義肢的貓咪。在手術完成七個月後，Dymka的傷勢已經接近康復，已經可以像正常貓狗般走路，即使站立、伸展、坐下、攀爬也難不到牠。Dymka還成功找到領養者，現在已經在新家幸福地生活。

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