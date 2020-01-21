【澳洲山火】金毛犬看到家園變成廢墟　立即衝進瓦礫救回好友

澳洲山火隨著連日大雨而開始受控，這場無情大火持續4個多月，超過5億隻野生動物葬身火海，更讓無數澳洲人的家園毀於一旦。隨著山火受控，不少人開始回到家園清理房子。 日前，有居民帶著狗狗回到被毀家園清理房子，狗狗到埗及立即衝入瓦礫，家人擋也擋不住，直至牠叼著一隻兔公仔出來，大家恍然大悟。

受澳洲山火影響，不少澳洲人的家園都毀於一旦。（gofundme圖片）

澳洲山火隨著大雨而逐漸受控，Matt Zagami帶著狗狗OJ回到家園時，山火已經把他們的家燒成廢墟，房子旁邊180公頃的農地變得一片荒蕪。正當他們以為屋內所有物品都被燒毀之際，OJ竟然衝到瓦礫堆中搜索，他們不曉得OJ在尋找什麼，直至牠叼出一隻又灰又髒的公仔，牠在裏頭找到一隻兔子毛公仔，「牠跟最好的朋友團聚了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Matt的房子在山火前才完成裝修，正當他們以為屋內所有東西都毀於一旦，OJ卻在瓦礫堆內找到牠最愛的狗公仔，它除了掉到地上而弄髒了之外，一切完好無缺，彷彿為他們帶來一點生機。

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除了OJ的兔公仔能平安無事外，女主人在婚禮穿上的婚紗亦完好無缺，令他們感到非常意外。Matt及家人雖然能從澳洲山火裏保全性命，但農地、房子已經全被摧毀，需要花大筆金錢重建，他們目前在網上眾籌，希望可以早日把家園回復原狀。

網民看到Ｍatt與OJ的故事後，紛紛捐款希望他們能早日重建家園，目前已經籌集多達1萬美元，有網民留言指：「我可以寄公仔分給OJ嗎？」、「希望幫OJ過正常生活」、「這間房子充滿洋蔥」、「看到我心都碎掉」。

有動物救援組織近月便接收了近萬隻受影響動物，不少被救出動物年紀仍然尚小，一旦失去父母照顧，容易因體溫流失而生病，甚至死亡。有組織便在網上發起募集手作品的行動，邀請手作人為小動物製作布袋、針織袋等物資，為受影響的小動物送暖。

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澳洲動物園旗下的動物救援組織「Wildlife Warriors」近月亦接收了無數受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等，數量多達近1萬隻。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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無數狗狗與主人死裏逃生，政府派出軍艦助逃離，人狗互擁時刻超感動

由於澳洲山火封鎖了不少道路，澳洲海軍決定派兩棲軍艦，協助救出當地居民與他們的毛孩。Kris有網民在Facebook群組分享在軍艦的所見所聞，當中有不少毛孩與主人在逃難後形影不離，場面令人動容。

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